Alan Wake 2 Devs calme les craintes de gameplay | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Le patron de Remedy, Sam Lake, a confirmé sur Twitter que la suite sera toujours un jeu à la troisième personne, alors que des questions se posent quant à savoir si la série pourrait apporter un changement semblable à Resident Evil 7 et Village et leur point de vue à la première personne. Alan Wake II, cependant, s’orientera davantage vers l’horreur de survie traditionnelle, une torsion sur l’accent plus mis sur l’horreur psychologique de l’original.

Plus tard dans la vidéo, Persia parle du créateur de contenu Halo Mint Blitz qui montre comment un nouveau tour de speedrunning est réalisé, dans lequel il attribue la découverte du skip aux membres de la communauté de speedrunning Haloruns. Ce qui est remarquable à propos du saut, c’est qu’il ne semble pas si difficile à accomplir et vous permet de passer du site d’excavation à l’avant-dernière mission de la campagne. Lien vers la vidéo complète ici : https://www.youtube.com/watch?v=mZ8g9XkutRY

Enfin, Persia passe en revue les nouveaux jeux qui arrivent sur Xbox Game Pass pour décembre. Ces jeux incluent Mortal Kombat 11, The Gunk, Broken Age et plus à partir du 16 décembre. Les utilisateurs du Game Pass pourront également jouer aux DLC et aux mises à jour du jeu pour Ark: Survival Evolved, Minecraft Dungeons et The Elder Scrolls Online.