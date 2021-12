Alan Wake 2 est un jeu d’horreur de survie complet – sorti en 2023

Remedy a finalement annoncé sa suite au favori des fans Alan Wake, mais le nouveau jeu sera dans un genre différent de l’original.

Les allusions à une suite d’Alan Wake n’ont pas été vraiment subtiles au cours de la dernière année, surtout après la sortie d’un remaster de l’original de 2010, mais maintenant, c’est enfin annoncé et… ce n’est pas tout à fait ce à quoi vous vous attendiez. .

Dévoilé aux Game Awards jeudi soir, via une bande-annonce typiquement courte et peu éclairante, le co-fondateur de Remedy, Sam Lake, était sur place pour ajouter un peu plus d’informations, notamment le fait que la suite est une horreur de survie.

Comme il le souligne, bien que l’original comportait des éléments d’horreur, il s’agissait essentiellement d’un titre d’action directe, mais ce n’est pas ce que sera la suite.

Malheureusement, il n’y avait pas beaucoup plus d’informations que cela, Lake promettant simplement des « couches psychologiques profondes » à l’horreur – impliquant quelque chose de plus proche de Silent Hill que Resident Evil.

Le slogan du jeu est « Cette histoire est un monstre. Et les monstres portent de nombreux visages », ce qui, combiné à l’homme monstre effrayant dans la bande-annonce, suggère que le méchant principal est peut-être un maléfique Alan Wake.

Ce n’est qu’une supposition, car officiellement, la seule autre chose que Lake a dite est que le jeu ne sortira pas avant 2023 – sans plus d’informations attendues avant l’été 2022 (probablement une référence à l’E3).

Alan Wake 2 n’était pas le seul jeu Remedy à être présent aux Game Awards, puisque le développeur finlandais travaille également sur la campagne narrative du jeu de tir à la première personne CrossfireX, qui sortira le 10 février sur Xbox et PC.

Étonnamment, bien qu’il s’agisse de leur jeu le plus réussi à ce jour, il n’y a toujours pas de mot sur une suite de Control ou son spin-off multijoueur promis.

Les deux ont été annoncés en juin, mais rien n’a jamais été montré à leur sujet et on ne sait pas quand ils seront publiés.

