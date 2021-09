Alan Wake Remastered arrive sur PC, Xbox et PlayStation cet automne

Image : Jeux de réparation

Aujourd’hui, il a été annoncé qu’Epic Games publiera un remaster du classique culte Xbox 2010 Alan Wake plus tard cet automne sur PC, Xbox et PlayStation. La société avait précédemment annoncé un accord avec Remedy Games, le studio de développement à l’origine du jeu de tir à la troisième personne à succès de la bureaucratie Control, pour publier deux de ses projets. Le premier était une “version multiplateforme AAA”, l’autre un jeu plus petit se déroulant dans le même univers, que beaucoup supposent maintenant être le remasterisateur Alan Wake.

Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas Alan Wake, le jeu fouette absolument. Il suit l’histoire du titulaire Alan Wake, un écrivain d’horreur à la Stephen King, alors qu’il affronte des cauchemars dans le nord-ouest du Pacifique. Alors que son combat basé sur une lampe de poche était parfois un peu maladroit, le jeu était profondément engagé dans le sens du lieu et du mystère qu’il créait. Son récit a beaucoup joué avec la fiction, la perspective et le pouvoir du langage, et il est maintenant largement considéré comme un classique de la génération Xbox 360.

J’étais enfant lorsque le jeu est sorti pour la première fois, et c’était l’un de mes premiers « Oh merde, les jeux peuvent être comme ça ? » expériences. La façon dont il s’engageait à la fois avec son propre texte et les conventions de genre avec lesquelles il jouait était tout simplement révolutionnaire à l’époque. En fait, j’ai tellement aimé le jeu qu’un jour, alors que j’étais dans Barnes & Noble, j’ai vu une copie de la novélisation du jeu et je l’ai achetée. J’ai dit que la novélisation était bien ! Mais le fait qu’une novélisation d’un jeu sur un romancier écrivant et s’engageant dans ses propres romans existe même en premier lieu est un régal pour moi.

Je dirais que ce sont des choses cool et étranges comme ça qui rendent Remedy Games si bon pour faire des classiques. Alan Wake et Control sont tous deux entrés dans les canons de leurs générations respectives, et cela est dû en grande partie à la maîtrise de Remedy Games à produire un sentiment d’appartenance. Ce sont des jeux qui prospèrent dans les détails de leurs paramètres, la justesse d’Alan Wake, le texte brutaliste et rempli d’écran de Control. Il n’y a pas de développeur grand public meilleur pour créer des mondes de rêve que Remedy Games.

Cette maîtrise est la raison pour laquelle je suis ravi qu’Alan Wake obtienne un remaster. Normalement, les nouvelles couches de peinture ne font pas beaucoup pour les jeux auxquels elles sont appliquées à la hâte. Vous obtenez des améliorations de la qualité de vie ici ou là, peut-être une meilleure vue ou deux, mais le plus souvent, le jeu ne bénéficie pas réellement des années de technologie future qui ont été développées depuis, car il n’a pas été construit avec cette technologie à l’esprit.

Alan Wake se sent comme une autre histoire. Sa portée dépassait sa portée, c’est-à-dire qu’elle était étrange et ambitieuse et en quelque sorte brisée à la sortie. Cette bizarrerie l’a cimenté comme un classique culte, mais les limitations techniques de l’époque ont définitivement retenu le jeu. Je suis légitimement excité de voir à quoi cela ressemble avec le lancer de rayons, d’autant plus que la lumière était le mécanisme déterminant du jeu. Pour vaincre un ennemi dans Alan Wake, vous deviez braquer votre lampe de poche sur lui jusqu’à ce que son armure, faite de nuit matérialisée, soit brûlée.

Je le vois déjà, des lignes de lumière traversant les arbres trop hauts et trop proches, faisant glisser ses doigts sur le noir liminal. Essayant de faire disparaître l’obscurité du rêve, et n’arrivant jamais tout à fait à la retenir.