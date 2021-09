Alan Wake Remastered ne proposera pas de placement de produit dans le monde réel

Le placement de produit a été supprimé de Alan Wake remasterisé, ce qui signifie que vous ne verrez pas de marques telles que Verizon dans le jeu.

Cela est dû à des accords expirés, selon un représentant des relations publiques du jeu parlant à .. À la place des publicités, il y aura une image de marque générique dans l’univers.

Pour ceux qui n’ont pas joué à l’original de 2010, il présentait pas mal de marques réelles, et certaines ont même été prises en compte dans le gameplay. Le placement de produit n’était pas trop important pour vous, car Remedy a fait de son mieux pour rendre le monde du jeu un peu plus réel avec les publicités dans le jeu.

Par exemple, dans le jeu original, il y avait des piles Energizer de collection qui pouvaient être utilisées pour la lampe de poche. Verizon était également le fournisseur de services téléphoniques et est apparu aux côtés des téléphones mobiles de la marque Verizon. Il existe également une publicité Verizon visible sur l’un des téléviseurs interactifs du jeu. En outre, il y avait des panneaux d’affichage dans et autour de la ville du jeu pour les véhicules Ford et Lincoln.

Comme le note ., une Xbox 360 a également été affichée dans le jeu original lorsqu’il s’agissait d’un titre publié par Microsoft, et il est possible que la console ait également été supprimée, car il s’agit d’une console obsolète ou parce que l’accord a expiré.

Alan Wake Remastered faisait l’objet de rumeurs depuis un certain temps et a finalement été annoncé la semaine dernière, deux jours après qu’un détaillant taïwanais l’ait divulgué.

Il devrait sortir le 5 octobre. Le jeu remasterisé comprendra le jeu de base et les deux extensions, The Signal et The Writer, et sera publié par Epic Games. Il sera disponible sur PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One et PC et dans une jolie 4k.