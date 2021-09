Alan Wake Remastered sortira à l’automne 2021

Remedy a annoncé la longue rumeur Alan Wake Remastered sur le site communautaire The Sudden Stop. Le remaster, qui comprendra le jeu de base et les deux extensions, The Signal et The Writer, sera publié par Epic Games et lancé sur PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One et PC à l’automne 2021. Le Le jeu sera disponible en 4k et comportera les commentaires des développeurs du directeur créatif Sam Lake.

L’accent pour cette annonce était centré sur les fans, car cette annonce est venue dans une lettre ouverte de Sam Lake au site Web Sudden Stop, un site Web communautaire dédié à Alan Wake et Remedy en général.

Cette annonce suit les rumeurs et les fuites que nous entendons depuis un certain temps jusqu’à la période de sortie, bien que Remedy ne soit pas encore tout à fait prêt à annoncer une date plus précise.

Alan Wake a été lancé en 2010 en tant qu’exclusivité de la console Xbox 360, avec un portage sur PC en 2012. Il est à noter qu’Alan Wake Remastered sera la première fois qu’Alan Wake apparaîtra sur une console PlayStation, ce qui n’est qu’une bonne nouvelle pour toucher plus de joueurs. .

Nous sommes actuellement au milieu d’une renaissance de Remedy en général, et d’Alan Wake en particulier grâce en grande partie à Control, le dernier jeu majeur de Remedy. Le dernier DLC pour Control, AWE, a été présenté comme un événement croisé entre Control et Alan Wake après le jeu principal qui était déjà plein de références aux événements d’Alan Wake. L’univers partagé Control/Alan Wake n’a fait qu’éveiller l’intérêt pour ce dernier. Et peut-être que si le remaster fonctionne assez bien, Remedy pourra enfin faire la suite qu’il a toujours voulu développer. Il a pris de l’ampleur grâce à l’accueil très positif qu’il a reçu de la sortie de Control, après tout.