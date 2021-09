Alan Wake Remastered supprime tout le placement de produit

Capture d’écran : Remède / Kotaku

Alan Wake est un jeu d’action effrayant à la troisième personne avec des monstres d’ombre effrayants et des personnages étranges. Il contenait également une tonne de placements de produits, y compris une lampe de poche de marque Energizer que vous utilisez dans le jeu pour repousser le mal. La réédition remasterisée du mois prochain supprime cela et tous les autres morceaux de placement de produit étrange.

Alan Wake a été développé par Remedy Entertainment (ils ont également développé l’original Max Payne et Control) et sorti pour Xbox 360 et PC en 2010. Alors que le jeu se jouait comme un solide jeu de tir à la troisième personne, le récit et les missions ont été livrés à l’aide d’un téléviseur. format de spectacle, avec des épisodes divisant le jeu en sections et des vidéos de fin de livre taquinant ce qui s’est passé et ce qui allait suivre entre chacune de ces sections. C’était aussi essentiellement Twin Peaks écrit par un méga-fan de Stephen King à bien des égards. Mais j’ai adoré ! Et je suis vraiment heureux de voir qu’une version remasterisée de celui-ci, annoncée plus tôt cette semaine au PlayStation Showcase de Sony, sortira le mois prochain.

Cette nouvelle version n’améliore pas seulement les visuels et nettoie le HUD, mais elle apporte également de gros changements au contenu. Plus précisément, tout le placement de produit dans le monde réel dans le jeu est supprimé. Selon ., Remedy PR a confirmé au point de vente que tous les placements de produits vus dans Alan Wake ont été supprimés et modifiés.

Capture d’écran : Remède / Kotaku

Ce truc est apparu sous différentes formes dans l’original de 2010. Vous pouvez repérer les panneaux d’affichage Verizon dans la ville tout en jouant. Les gens circulaient aussi dans des voitures de marque, comme des Lincoln. Et le plus remarquable était la lampe de poche de marque Energizer Alan Wake tout au long du jeu, permettant à l’auteur devenu star du jeu vidéo de combattre les monstres de l’ombre maléfiques infestant la ville de Bright Falls. Wake trouve même des batteries de marque Energizer dispersées dans le monde entier. (J’ai toujours pensé que c’était étrange parce que les piles de ce jeu s’épuisent en quelques minutes. Cela semble être une mauvaise façon de faire la publicité de votre produit.)

Si vous craignez que les chansons et les fausses émissions de télévision ne soient supprimées, Remedy PR a également confirmé que tout cela ne serait pas modifié.

Alan Wake Remastered sortira le 5 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC via The Epic Game Store.