Alan Wake Studio Remedy signe un accord avec Tencent pour son premier titre de jeux en tant que service

Le studio Alan Wake Remedy reste très occupé. En plus d’Alan Wake 2, le studio a maintenant annoncé un gros contrat avec Tencent pour son prochain jeu de tir gratuit Vanguard.

Remedy et Tencent ont annoncé un accord couvrant « le développement, la licence et la distribution mondiaux » de la nouvelle propriété intellectuelle. On sait peu de choses sur Vanguard, mais Remedy dit qu’il s’agit d’un jeu de tir PvE coopératif qui tire le meilleur parti de « l’expertise narrative et du gameplay d’action » de Remedy pour créer une « expérience multijoueur immersive ».

« Le jeu est développé avec Unreal Engine pour les plates-formes PC et consoles. Remedy développera et publiera le jeu dans le monde entier, à l’exception de certains marchés asiatiques, où Tencent localisera et publiera le jeu », a déclaré Remedy dans son annonce.

Vanguard est dans la « phase de validation du concept » de développement, et Remedy a déclaré que le budget du jeu jusqu’à la fin de sa première année sera « de l’ordre d’un budget de jeu Remedy AAA typique ».

Le développement sera cofinancé par Remedy et Tencent, et Tencent couvrira les coûts de localisation de Vanguard pour les marchés asiatiques.

« Remedy et Tencent seront responsables de leurs propres coûts d’édition et d’exploitation des jeux sur leurs territoires respectifs tout en partageant une partie des revenus avec l’autre partie après le recouvrement des coûts de développement », a déclaré Remedy.

De plus, Tencent a vendu les droits mondiaux d’une version mobile de Vanguard à Tencent, qui couvrira les dépenses de développement et de publication de l’édition mobile.

Vanguard est le premier titre de jeux en tant que service de Remedy, et le PDG de Remedy, Tero Virtala, a déclaré dans un communiqué qu’il s’agissait d’une période passionnante pour l’entreprise.

« Vanguard marque la première entrée de Remedy dans le modèle commercial Games-as-a-Service, exécuté par notre équipe de premier plan d’experts en free-to-play. Nous construisons quelque chose de nouveau et d’excitant pour l’espace multijoueur coopératif, en plus des forces de Remedy « , a déclaré Virtala. L’élargissement de nos capacités à assumer des responsabilités d’édition est la prochaine étape du développement de notre entreprise. Nous sommes ravis de ce partenariat à long terme avec Tencent et pouvons dire avec confiance qu’il s’agit d’un excellent moyen de soutenir les plans ambitieux de Vanguard. Vanguard est une opportunité mondiale, et Tencent peut soutenir Remedy à l’international et diriger les opérations en Asie et sur les marchés de la téléphonie mobile. »

Aucune date de sortie pour Vanguard n’a été annoncée, mais comme il est en phase de validation de principe, il est probablement encore assez long. Remedy travaille également sur Alan Wake 2, entre autres projets.

