Alana Haim joue dans la bande-annonce de “Licorice Pizza” de Paul Thomas Anderson

La première bande-annonce du nouveau film très attendu de l’auteur Paul Thomas Anderson, mettant en vedette Alana Haim, Licorice Pizza est sortie.

Les stars de cinéma Haïm et Cooper Hoffman (le fils de Philip Seymour Hoffman), en plus de Bradley Cooper, Tom attend, Sean Penn, et Benny Safdie. La bande-annonce est enregistrée par « La vie sur Mars ? » de David Bowie

Alana Haim joue Alana Kane et Cooper Hoffman joue Gary Valentine dans Licorice Pizza. Le film parle de “grandir, courir et tomber amoureux dans la vallée de San Fernando, 1973”, selon son synopsis officiel et rapporté par Pitchfork. Le film sortira en édition limitée le 26 novembre, avec une sortie nationale prévue pour le 25 décembre.

Anderson a une relation de travail étendue avec Haim. Il a réalisé plusieurs clips pour le groupe et a également photographié la photo de couverture pour le groupe nominé aux Grammy Awards. Femmes dans la musique Pt. III.

Le trio de sœurs a été occupé dans le monde du cinéma tout l’été. Le groupe a partagé un nouveau single aéré intitulé “Maux de ventre à saveur de cerise” de retour en juillet. La chanson fait partie de la bande originale du film Netflix The Last Letter Of Your Love.

La chanson a été produite par Dave Fridmann et Ariel Rechtshaid – ce dernier ayant également coproduit l’album 2020 de Haim, Women in Music Pt. III, aux côtés de Rostam Batmanglij, ancien membre du Vampire Weekend.

« Cherry Flavored Stomach Ache » est une mélodie pop optimiste et effervescente qui se distingue par des cordes chatoyantes et une ligne d’harmonica anguleuse.

Comme le groupe l’a révélé dans un tweet, le morceau a été réalisé « dans les profondeurs de [quarantine]”, ce qui, selon eux, en a fait “le plus gros cadeau”.

Le morceau est le premier morceau de Haim depuis la sortie de Women in Music Pt. III juin dernier. L’album a donné naissance à une série de singles, dont « Summer Girl », « Now I’m In It », « Hallelujah », « The Steps », « I Know Alone », « Don’t Wanna », « Gasoline » et “L’homme du magazine.”

