Alanis Morissette fait des allégations de viol surprenantes dans un nouveau documentaire de HBO malgré ses distances avant sa sortie

La chanteuse Alanis Morissette affirme dans un nouveau documentaire de HBO qu’elle a été violée par plusieurs hommes à l’âge de 15 ans. Le film devrait être présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto mardi dans le Canada natal de Morissette, bien que le chanteur “Ironic” ne soit étonnamment pas là. Morissette, 47 ans, se serait distanciée du film pour des raisons non divulguées.

Une source proche des plans de Morissette a déclaré au Washington Post vendredi qu’elle assisterait à la première mondiale. On ne sait pas si elle prévoit de faire de la publicité pour le film lorsqu’il sera diffusé sur HBO cet automne. Le film, intitulé Jagged en référence à l’album révolutionnaire de Morissette Jagged Little Pill, a été réalisé par Alison Klayman, qui a réalisé le célèbre Ai Weiwei: Never Sorry and The Brink.

Jagged suit la vie de Morissette depuis ses jours en tant que star de la pop adolescente au Canada jusqu’à sa transition vers un auteur-compositeur-interprète basé à Los Angeles dont l’album Jagged Little Pill de 1995 reste l’un des albums les plus vendus de tous les temps. Cela met également en évidence le côté le plus sombre de l’industrie de la musique, avec Morissette s’ouvrant sur les abus sexuels auxquels elle a été confrontée à l’adolescence. L’âge du consentement au Canada est maintenant de 16 ans, mais il était de 14 ans lorsque Morissette était adolescente. Selon la loi cependant, l’âge peut être plus élevé « lorsqu’il existe une relation de confiance, d’autorité ou de dépendance ».

“Je vais avoir besoin d’aide parce que je n’en parle jamais”, a déclaré Morissette dans le documentaire avant d’aborder le sujet, rapporte le Post. “Il m’a fallu des années de thérapie pour même admettre qu’il y avait eu une quelconque forme de victimisation de ma part. “Je disais toujours que j’étais consentant, puis on me rappelait comme ‘Hé, tu avais 15 ans, tu n’es pas consentant à 15.’ Maintenant, je me dis ‘Oh ouais, ce sont tous des pédophiles. C’est tout un viol statutaire.'” Morissette n’a pas nommé ses agresseurs présumés. Elle a dit qu’elle l’avait dit aux gens à l’époque, mais c’est “en quelque sorte tombé dans l’oreille d’un sourd”, ajoutant que, “Ce serait généralement un stand-up, une marche -moment hors de la pièce.”

La décision de Morissette de prendre ses distances est étrange puisque le Post note qu’il n’y a presque rien de critique de l’auteur-compositeur-interprète dans le film. Klayman a déclaré au Post qu’elle ne voulait pas spéculer, mais qu’elle était “vraiment fière” du film final. “J’espère qu’il y aura d’autres opportunités à l’avenir pour elle de venir à des événements cinématographiques”, a-t-elle déclaré. HBO n’a pas non plus commenté la décision de Morissette.

Le documentaire présente également des segments dans lesquels Morissette critique l’industrie de la musique et les journalistes qui la couvrent, en particulier ceux qui l’ont qualifiée de “jeune femme en colère” à la suite de la sortie de Jagged Little Pill. Morissette a également mentionné que son groupe entièrement masculin utilisait leur lien avec elle pour attirer des femmes lors de spectacles sexuels. La chanteuse est surtout élogieuse envers ses camarades de groupe, mais a qualifié leurs motivations de “irrespectueuses”, ajoutant que cela “ne correspondait tout simplement pas à ma mission ou à mon système de valeurs”.

Morissette a également défendu sa décision de se manifester maintenant, 30 ans après les faits. “Vous savez, beaucoup de gens disent : ‘Pourquoi cette femme a-t-elle attendu 30 ans ? Et je suis comme un fou'”, a-t-elle déclaré dans le film, rapporte le Post. Ils n’attendent pas 30 ans. Personne n’écoutait ou leurs moyens de subsistance étaient menacés ou leur famille était menacée », se référant à ses tentatives infructueuses de parler aux gens des viols statutaires à l’époque. » Elle a ajouté que les femmes n’attendent pas, ajoutant : “Notre culture n’écoute pas”.