Alaphilippe fera ses débuts avec son maillot arc-en-ciel renouvelé à Milan-Turin

10/04/2021 à 13:35 CEST

Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step) fera ses débuts avec son nouveau maillot arc-en-ciel de champion du monde sur la route mercredi prochain lors de la classique Milan-Turin, test dans lequel l’espagnol est inscrit Alejandro Valverde, tandis que l’Italien Sonny Colbrelli (Bahreïn), récent vainqueur du Paris-Roubaix, participera au Gran Piemonte.

Alaphilippe sera testé à Milan-Turin Et il sera également à Il Lombardia, une figure de plus dans l’équipe internationale qui entrera dans la mêlée dans une semaine pleine de courses en Italie. comme slovène Tadej pogacar (UAE Emirates), double vainqueur du Tour de France et son compatriote champion olympique du contre-la-montre Primo & zcaron; Rogli & ccaron; (Jumbo-Visma), qui a récemment remporté Il Giro dell’Emilia et la Vuelta a España.

Les autres protagonistes attendus sont Alejandro Valverde (Movistar), deuxième du Giro de Sicilia, Vincenzo Nibali (Trek – Segafredo), ainsi que Alexandre Vlasov et Alexeï Loutsenko (Astana – Premier Tech), Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), Emanuel Buchmann (Bora – Hansgrohe), Tao Geoghegan Hart et Adam Yates (Ineos Grenadiers).

Pour l’édition 105 du Gran Piemonte jeudi 7, l’organisation annonce également Valverde, en plus de noms tels que Sonny Colbrelli, le champion du monde du contre-la-montre. Filippo Ganna (Ineos) et Iván García Cortina (Movistar).

Pour Il Lombardia, qui clôturera la saison des monuments samedi 9, la masse salariale est luxueuse : Julian Alaphilippe, Tadej Pogacar, Primo & zcaron ; Rogli & ccaron ;, Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali, Aleksandr Vlasov, Thibaut Pinot, Tao Geoghegan Hart et Adam Yates, Romain Bardet et Simon Yates.

Il y aura aussi Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick-Step), Rigoberto Uran (EF Education – Nippo), Bauke Mollema (Trek – Segafredo), qui a remporté la course en 2019, et les vainqueurs à Bergame des éditions 2016 et 2014 Esteban . Chaves (Team Bike Exchange) et Daniel Martin (Israël Start-Up Nation).