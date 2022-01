Alarme argentine en NBA

Les Argentins ont connu un petit boom la saison dernière lorsque, sans en manger ni en boire, ils sont passés de zéro à trois joueurs en NBA. Facu Campazzo a quitté le Real Madrid pour les Denver Nuggets en début de saison aux Etats-Unis, avec trois mois déjà joués en Europe, et en milieu de saison Gabriel Deck (Thunder) et Luca Vildoza (Knicks) se sont joints avec des sorties brutales dans leurs équipes. Européens avec des contrats non garantis en Amérique. Ce bonheur était éphémère et la situation des quatre, maintenant trois après une blessure, a rendu impossible pour Vildoza de faire ses débuts avec New York et Leandro Bolmaro a rejoint la NBA en quittant le Barça par draft et cachette après avoir payé la clause l’été dernier, elle est compliquée . Vildoza est sans équipe et s’est remis à Vitoria de ce problème physique avec certaines équipes surveillant les progrès de sa rééducation, Deck a été libéré par le Thunder et attend un nouvel appel ou des offres d’autres continents, mais c’est que le la position des deux autres n’est pas beaucoup plus sûre. Argentine, actuel dauphin du monde, s’inquiète pour l’avenir de ses internationaux dans la meilleure ligue du monde après l’explosion générationnelle qui les avait tant enthousiasmés.

On passe en revue les trois représentants de l’Albiceleste en NBA cette saison :

Facu Campazzo

· Pépites. 30 ans. 6’8 points, 2’1 rebonds.

Il a disputé 35 matchs sur les 36 de son équipe.

Il est dans la deuxième de ses deux années de contrat, il est donc la viande d’un éventuel transfert ou d’être laissé de côté cet été s’il ne joue pas comme les équipes le souhaiteraient. Il a gagné suffisamment de popularité pour avoir des contrats à moitié assurés au cas où la situation ne s’améliorerait pas. Le revers de la médaille, c’est qu’il lui est devenu difficile de rester capital pour les Nuggets. Il a été laissé en charge la saison dernière après que Jamal Murray a été grièvement blessé, mais cette saison, Morris et Barton ont été rejoints par une recrue, ‘Bones’ Hyland, qui a fait irruption dans la rotation avec une grande force. Et il y a aussi Austin Rivers, qui a été signé au milieu de l’année dernière pour remplacer Murray. Facu a parfois été hors de ce circuit, bien que les pertes dues au coronavirus l’aient incité à comparaître et à plaire, et ils doivent récupérer la star canadienne, avec qui il partage également un poste. Malone a beaucoup parié sur lui l’année dernière, mais il a peut-être perdu la foi.

Léandro bolmaro

· Loups des bois. 21 ans. 1’2 points, 1’5 rebonds.

· Il a joué 23 matchs sur les 38 de son équipe.

Son arrivée dans le Minnesota est endossée par Pablo Prigioni, qui est entraîneur adjoint de l’équipe, mais on savait qu’il n’aurait pas la tâche facile malgré un tel parrain. Il passe déjà par la ligue de développement pour suivre, ce qui pourrait être une tendance au moins cette première année. Au Barça, il n’était en aucun cas un incontournable pour Jasikevicius, il a des limites dans son tir et manque de connaissance du jeu même s’il a un profil NBA clair, et aux Timberwolves, il doit encore gagner de nombreux entiers. Il a D’Angelo comme une grande référence, mais Finch continue de parier sur Beasley en tant que gardien de tir, en tant que buteur, et sur Beverley, une nouvelle venue, pour la contribution défensive. Il est déjà difficile de s’améliorer.

Pont Gabriel

Tonnerre. 26 ans. 2,6 points, 0,9 rebonds.

· Il a joué 7 matchs sur les 36 de son équipe.

En été, ils ont garanti la deuxième année parce qu’ils ne l’ont pas coupé à la demande de la date du contrat. Il semblait qu’avec cela, ils continueraient à lui faire confiance, mais sa présence sur les courts a été risible et dans une équipe qui parie sur les jeunes de manière abrupte. On ne s’attendait pas à ce qu’il devance Bazley, Dort ou Pokusevski, qui ont fait leurs preuves la saison dernière, mais il a également glissé un joueur de première année au cas où ils voudraient le mettre en avant, Robinson-Earl. La rotation a changé de position, diminuant car Shai et Giddey sont immobiles en tant que constructeurs de jeux, et Deck a été pris du mauvais pied. Début janvier, son contrat pouvait être rompu et dans la position où il se trouvait, il était presque inévitable qu’il finisse par sortir de là.