Alarme chez les Lakers – AS.com

Avec vos vues sur le match contre les Spurs de San Antonio, le protagoniste principal sera la cheville de LeBron James. Le « 6 », à 36 ans et à sa 19e saison en NBA, a revécu les fantômes de l’an dernier lors du match contre les Memphis Grizzlies, après un clash avec Desmond Bane il s’est blessé à la cheville à cause de la blessure. Bien qu’il ait continué à jouer plus tard, il n’avait pas la même intensité. Depuis la franchise, ils ont essayé de calmer un peu l’atmosphère et James est aussi « probable » pour le match contre les Spurs.

Le meilleur de LA était Carmelo Anthony, mais James a également été solide lors de la première victoire des Lakers cette saison., contribuant 19 points, six rebonds, six passes décisives et 4/9 de la ligne des trois points. Les Lakers n’ont remporté qu’un seul match, mais les fans de Los Angeles peuvent pousser un soupir de soulagement que « The King » semble bon pour le match de mardi.

La superstar sait déjà ce que c’est que d’avoir des problèmes physiques et ce que cela signifie, pour lui et pour l’équipe. L’année dernière, il a raté une grande partie de la saison en raison de problèmes avec cette même cheville.. Cette blessure a fait chuter les Lakers au 7e rang de la Conférence Ouest. L’équipe a été rapidement éliminée par les Phoenix Suns au premier tour des séries éliminatoires.

LeBron tentera de faire de son mieux contre San Antonio, pour rassurer ses coéquipiers et les fans, dans le but de dissiper tous les doutes qu’il y a autour du projet des Lakers pour cette saison.