Alarme de sécurité à Ambani: la police de Mumbai met fin au service de Sachin Vaze

Les services de Sachin Vaze ont été rétablis en juin 2020 par le gouvernement Maha Vikas Aghadi après une interruption de 16 ans.

Dernières nouvelles de Sachin Vaze: Après l’avoir suspendu et réintégré à deux reprises, la police de Mumbai a finalement licencié Sachin Vaze du département. «API Sachin Waze a été démis de ses fonctions de police avec effet immédiat. L’ordonnance de licenciement a été rendue en vertu de l’article 311 (2) (B) de la Constitution de l’Inde », a déclaré la police de Mumbai dans un tweet tard dans la soirée. L’article 311 (2) (B) de la Constitution de l’Inde traite du licenciement, de la révocation ou de la réduction du grade de fonctionnaires. L’ordonnance mettant fin au service de Sachin Vaze a été émise par le commissaire de police de Mumbai, Hemant Nagrale.

Vaze, qui a été arrêté par la NIA dans l’affaire d’un SUV chargé d’explosifs retrouvé près du domicile de Mukesh Ambani et du meurtre de l’homme d’affaires Mansukh Hiran, est détenu par la NIA. Il a été arrêté par la NIA le 13 mars. Sachin Vaze était un officier de 1990 des cadres du Maharashtra et était également connu sous le nom de flic de la rencontre.

Les services de Sachin Vaze ont été rétablis en juin 2020 par le gouvernement Maha Vikas Aghadi après une interruption de 16 ans en raison d’une suspension dans une affaire liée à la mort en détention de Khwaja Yunus, accusé dans l’explosion de la bombe de Ghatkopar en 2002.

Après son retour, il a été nommé à la tête du Crime Intelligence Unit (CIU), une branche d’élite de la Mumbai Crime Branch.

L’affaire SUV concerne le stationnement d’un Scorpion avec des explosifs près de la résidence d’Ambani, Antilia, le 25 février. Mansukh Hiran, un homme d’affaires basé à Thane qui possédait le SUV, a été retrouvé mort dans une crique de Thane le 5 mars. Vaze est accusé dans les deux cas. les incidents et aurait tracé les deux incidents.

La NIA a jusqu’à présent arrêté cinq personnes, dont Vaze, API Riyazuddin Kazi et l’inspecteur principal de la Direction du crime, Sunil Mane, dans le cadre de l’affaire de meurtre de SUV.

L’affaire a également révélé un lien entre Vaze et Anil Deshmukh, qui était le ministre de l’Intérieur du Maharashtra et a dû démissionner après qu’une enquête du CBI a été ordonnée contre lui. Vaze a allégué que Deshmukh lui avait demandé de collecter 100 crore Rs chaque mois dans les hôtels, restaurants et bars de la ville.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.