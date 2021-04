Alarme HomeKit: Demeure Iota est la meilleure option

Au début de la vingtaine, j’ai travaillé pour une compagnie de téléphone indépendante à Ringgold, en Géorgie. L’un des projets sur lesquels j’ai travaillé consistait à créer un produit de sécurité pour la maison et l’entreprise. J’ai fini par travailler avec des clients dans un rôle de vente après avoir mis le produit en marche. Je dis tout cela pour faire valoir que je suis un peu un vétéran de l’industrie de la sécurité à domicile. J’utilise le système abode depuis un an, donc si vous recherchez les meilleures options pour un système d’alarme Homekit, continuez à lire pour en savoir plus sur la demeure.

HomeKit Hebdomadaire est une série axée sur les accessoires pour la maison intelligente, les trucs et astuces d’automatisation et tout ce qui concerne le cadre de la maison intelligente d’Apple.

L’une des principales différences entre les différents systèmes d’alarme de bricolage et les systèmes traditionnels est l’emplacement de montage des appareils et la manière dont ils communiquent. Avec mon système d’alarme précédent, il y avait des déclencheurs de porte câblés à un panneau central dans mon placard. Le clavier et le capteur de mouvement étaient également câblés. 110V alimente tout, et il y avait une batterie de secours. La seule méthode de communication était une ligne téléphonique traditionnelle.

Avec les systèmes de bricolage, c’est presque toujours une sorte de technologie sans fil entre les capteurs et la station de base. La plupart des alarmes de bricolage fonctionnent avec votre connexion Internet et incluent souvent une carte SIM pour la sauvegarde cellulaire.

examen de la demeure iota

J’avais surveillé divers systèmes d’alarme au fil des ans, comme Nest Secure (j’ai des thermostats Nest) et SimpliSafe, mais je n’en avais pas trouvé un qui me donnait envie de refaire complètement ma configuration. Au début de 2020, abode a ajouté le support HomeKit à sa gamme iota, j’ai donc fait le saut et j’ai été très heureux l’année dernière.

Lorsque j’ai effectué mon investissement initial dans la demeure, j’ai choisi le kit de démarrage abode iota, ajouté un clavier dédié, deux moniteurs de fumée, trois capteurs de porte minces et un détecteur de mouvement supplémentaire. Le kit de démarrage iota comprend une station de base, un capteur de porte ordinaire et une télécommande. La station de base se compose d’une caméra 1080p intégrée (fonctionne avec HomeKit) et d’un capteur de mouvement intégré. La station de base fonctionne sur Wi-Fi (nécessite Ethernet pour la configuration initiale), dispose d’une option de sauvegarde cellulaire et comprend une batterie intégrée en cas de panne de courant. Le capteur de mouvement autonome se trouve dans mon salon, la station de base iota avec la caméra et le capteur de mouvement secondaire couvre une autre zone et le clavier se trouve dans notre buanderie.

clavier de résidence

Le clavier est assez unique en ce qu’il se connecte à la plaque murale avec des aimants. Cette fonction facilite le montage et le retrait. Il comprend une batterie intégrée et doit être chargé via Micro USB tous les six mois environ. Au cours de la dernière année, nous n’avons utilisé le clavier que lorsque nous avons besoin de désarmer l’alarme, et je préfère ne pas saisir mon iPhone pour le désarmer à l’aide de l’application abode. Avec le recul, je l’achèterais toujours car c’est une bonne option de sauvegarde et j’aurais eu des trous à réparer dans la cloison sèche du clavier précédent sur mon ancien système.

capteurs de porte de demeure

Un aspect des systèmes d’alarme de bricolage que je n’aime pas est la taille des capteurs de porte. Ce sont généralement des briques blanches qui se montent près du haut de la porte. Leur technologie est cependant relativement simple. Une partie du capteur de porte est un aimant et une autre est l’émetteur proprement dit. Lorsque la porte est ouverte, le «sceau» est brisé, ce qui envoie un signal à l’alarme.

Abode propose trois types différents de capteurs de porte / fenêtre. Ils ont un modèle standard, un modèle mini et un modèle mince. Le modèle mince a immédiatement attiré mon attention car il s’insère dans un embouteillage de porte et reste caché. Les modèles standard et mini sont alimentés par des batteries remplaçables. Les normales dureront 10 ans et les mini dureront quatre ans. Le modèle mince durera huit ans, mais il n’est pas remplaçable. Ils ont également un modèle encastré, mais vous ne voudrez suivre cette voie que si vous êtes à l’aise pour percer votre porte. J’ai pu tester le mini-modèle et le slim, et les deux ont pu être installés en quelques minutes sans aucun outil. Vous pouvez voir le modèle mince sur la photo ci-dessus. Pendant mon temps d’utilisation de la demeure, je n’ai eu aucun problème avec les capteurs de porte se déconnectant de la station de base. Ça a été parfait. Les portes sont également exposées en tant que capteurs de porte d’alarme HomeKit, vous pouvez donc construire des automatisations autour d’elles.

moniteur de fumée de demeure

Lorsque j’ai commandé les détecteurs de fumée, j’ai supposé qu’il s’agissait de véritables détecteurs de fumée, mais ce n’est pas le cas. Ils sont destinés à être montés à côté de vos détecteurs de fumée existants qui sont câblés dans votre maison. Les moniteurs détectent le son émis par les détecteurs de fumée, puis déclenchent l’alarme. Bien que je ne sache pas tout cela lorsque j’ai commandé, c’est un moyen assez intelligent de rendre les capteurs plus petits et à moindre coût tout en obtenant le résultat. Les détecteurs de fumée ne sont cependant pas compatibles avec HomeKit.

caméra abode avec intégration HomeKit

La station de base abode iota comprend une caméra 1080p intégrée (peut être désactivée dans les paramètres) qui peut être programmée pour commencer à prendre des vidéos lorsque l’alarme est déclenchée. Il peut également être ajouté à l’application Apple Home, où vous pouvez créer diverses automatisations autour de lui. Dans l’ensemble, cela fonctionne bien. Nous l’avons pointé vers notre porte d’entrée, agissant comme un deuxième capteur de mouvement. Mon seul reproche est qu’il ne prend pas en charge HomeKit Secure Video. La société a fait beaucoup de travail pour améliorer la qualité de ses flux vidéo et a également publié des caméras autonomes supplémentaires.

Détecteur de bris de verre

Je n’ai pas acheté le capteur de bris de verre acoustique à l’origine, mais je l’ai récemment ajouté à mon système. J’ai toujours aimé les capteurs de bris de verre comme moyen d’ajouter une couverture supplémentaire lorsque vous êtes à la maison lorsque le système est en mode maison avec les capteurs de mouvement désactivés.

Une caractéristique supplémentaire du capteur de bris de verre de abode est qu’il est exposé dans HomeKit en tant que capteur de mouvement, vous pourrez donc l’utiliser pour des automatisations basées sur des capteurs.

Capteur multiple

L’un des produits auxquels je n’ai jamais prêté beaucoup d’attention lors de mon premier achat était le multi-capteur. C’est un appareil petit mais spécialement conçu pour surveiller les mouvements, la température et la lumière. Vous pouvez utiliser toutes ces fonctions pour créer des automatisations à l’intérieur de la maison, mais vous pouvez évidemment également utiliser l’intérieur de HomeKit. Il fonctionne comme un capteur de mouvement normal, mais dans un profil beaucoup plus petit. Il avait une autonomie de quatre ans avec une batterie remplaçable. C’est l’un de ces produits que chaque propriétaire de maison doit récupérer avec sa commande initiale.

Plans mensuels

Comme pour tout système d’alarme, il existe différentes façons de «surveiller» le système. Avec Demeure, vous avez trois options qui peuvent s’adapter à tous les budgets. Le plan gratuit vous permet de surveiller votre alarme à distance en utilisant votre connexion Internet à domicile. Il comprend trois jours de stockage multimédia et un accès pour créer des automatisations.

Le plan Connect (80 $ / an) offre tout ce qui est inclus dans le plan gratuit, mais il active également la connexion LTE en tant que sauvegarde. Il augmente également le stockage multimédia jusqu’à 14 jours.

Le plan Secure fait passer le stockage multimédia à 90 jours, mais il active également une surveillance professionnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi qu’une garantie illimitée sur vos appareils si vous payez annuellement.

J’ai opté pour le plan Secure car il comprend une surveillance 24/7 car je voulais que quelqu’un puisse appeler la police / les pompiers si l’alarme se déclenche et que je ne suis pas disponible. Lorsque je me suis inscrit, j’ai eu ma première année pour 100 $ avec un achat de kit de démarrage, mais cela ne monte que 200 $ par la suite. J’économise également 15% sur mon assurance habitation, ce qui finit par coûter encore moins cher.

Nous avons déclenché l’alarme à quelques reprises au cours de la dernière année, et j’ai été très impressionné par leur réactivité aux appels et le processus d’annulation d’une dépêche. Lorsque votre alarme se déclenche, vous recevez une alerte, des notifications push, un e-mail et un appel téléphonique de votre domicile en quelques secondes.

processus d’installation du système d’alarme homekit abode

Dans l’ensemble, l’installation est simple. Une fois que vous avez déballé la station de base, vous la branchez à Ethernet et à l’alimentation, puis ouvrez l’application abode. Vous tapez votre code de passerelle, et cela lance le processus de configuration. Une fois que je l’ai configuré, j’ai pu le connecter au Wi-Fi afin de pouvoir le placer dans un meilleur emplacement. L’activation des capteurs de porte n’a pris que quelques secondes, puis j’ai passé une minute environ à les monter. Les capteurs de fumée prenaient environ trois minutes chacun, mais c’était principalement dû au fait que je devais trouver un escabeau pour les visser au plafond.

Le montage du clavier et du deuxième capteur de mouvement était également un jeu d’enfant. Je pense avoir passé une demi-heure à tout installer et à configurer. Le principal problème que j’ai rencontré est que j’ai initialement branché la station de base dans un parasurtenseur qui se trouve sur une prise HomeKit, et il était éteint. Il m’a fallu cinq bonnes minutes pour réaliser ce qui se passait. Une fois que tout a été configuré, j’ai pu inviter ma femme à rejoindre notre maison afin qu’elle puisse la gérer et l’exploiter également.

intégration de abode HomeKit

Comme je l’ai mentionné dans mon premier paragraphe, l’intégration de l’alarme HomeKit est l’une des choses qui m’ont amené à appuyer sur la gâchette du kit de démarrage abode iota. Avec l’intégration de HomeKit, je suis également en mesure de tirer parti de ma configuration de maison intelligente existante pour travailler avec abode. Toute la configuration de HomeKit se fait dans l’application abode. Il génère un code HomeKit, puis vous l’ajoutez manuellement à l’application. Dans mon système, les capteurs de mouvement, la caméra et les capteurs de porte sont compatibles avec HomeKit.

L’une des fonctions HomeKit que j’utilise actuellement est lorsque le capteur de mouvement voit un mouvement entre 5h00 et 7h00 du matin, il déclenche la lampe de notre cuisine qui est connectée via une mini prise intelligente Wemo. Je me lève vers 5 heures du matin, alors je veux que cette lumière s’allume pendant que je prépare mon café du matin.

Une autre intégration de HomeKit est que l’alarme s’active automatiquement lorsqu’elle ne détecte plus de mouvements après 22h00, car nous sommes probablement au lit. J’utilise une automatisation dans l’application iPhone Abode, et c’est ainsi qu’elle activera automatiquement l’alarme si ma femme et moi sommes tous les deux absents de la maison. J’aurais pu le faire dans l’application Home, mais je voulais également tester les automatisations à l’intérieur de l’application abode. Si vous êtes un gros utilisateur IFTTT, il prend également en charge la plate-forme.

Lorsque abode a lancé le support HomeKit pour la première fois, je voyais parfois le redoutable message d’erreur HomeKit sans réponse qui nécessiterait généralement un cycle d’alimentation. Après environ un mois, les mises à jour du micrologiciel ont résolu ce problème et il a maintenant une expérience HomeKit très stable.

Le fait d’avoir presque tous les accessoires exposés dans HomeKit a fait de demeure le meilleur système d’alarme HomeKit qui était facile à installer et abordable.

Récapitulatif de l’examen des alarmes HomeKit

Dans l’ensemble, je suis très satisfait de mon achat du système de sécurité abode iota. Je suis en train de construire une nouvelle maison et je prévois de continuer à utiliser la demeure dans cette nouvelle maison. Je prévois de prendre ma station de base iota et d’acheter de nouveaux capteurs de porte ultraplats, quelques capteurs de mouvement et quelques détecteurs de fumée. (Je n’ai pas demandé une unité d’examen, je l’ai payé). Il remplace un ancien système, je suis donc heureux de pouvoir désormais le surveiller et le gérer à distance. En utilisant la caméra intégrée qui enregistre la vidéo lorsque l’alarme retentit, je peux vérifier chez moi si quelque chose se produit. Étant donné que le plan que j’utilise inclut le support LTE, je n’ai pas à m’inquiéter que quelqu’un coupe ma ligne téléphonique et désactive la communication avec la station de surveillance.

L’intégration HomeKit en fait un choix naturel pour les personnes de l’écosystème Apple. Si vous souhaitez utiliser Nest Secure, vous pouvez consulter mon avis sur le Starling Home Hub, mais sinon, je vous recommanderais de rester.

Le seul hic que j’ai eu est que la première nuit, l’intégration HomeKit s’est bloquée. Un redémarrage rapide de la station de base l’a corrigé immédiatement. À mon avis, abode iota est le meilleur système d’alarme de bricolage pour les utilisateurs d’Apple grâce à son intégration HomeKit, son superbe matériel et son installation facile. Je prévois d’ajouter la caméra de la sonnette de la demeure lors de sa sortie.

Vous pouvez acheter une alarme HomeKit chez vous ou sur Amazon. Si vous envisagez d’activer la surveillance, je vous recommande vivement d’acheter directement à domicile, car ils offrent une réduction lorsque vous les regroupez.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: