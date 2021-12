Alarme Omicron dans le Maharashtra : le gouvernement d’Uddhav Thackeray impose une nouvelle restriction sur une nouvelle vague de variantes ; Vérifier les détails

Le Maharashtra a enregistré 695 nouveaux cas de coronavirus au cours de la journée. (Image PTI)

Déclenché par l’augmentation des cas Omicron dans le Maharashtra, le gouvernement de l’État a interdit les grands rassemblements et imposé d’autres restrictions à Mumbai. L’État a les cas les plus élevés avec la nouvelle « variante préoccupante » du SRAS-CoV-2 dans le pays à ce jour. Trois nouveaux cas ont été signalés samedi. Le décompte global de l’Inde avec les cas Omicron est désormais de 31.

Les nouvelles restrictions au sein du commissariat limitent les rassemblements ou les marches de protestation impliquant un rassemblement de personnes et de véhicules au cours des deux prochains jours. Le commissaire adjoint aux opérations de police) a informé la PTI que les restrictions seront en vigueur pendant 48 heures, c’est-à-dire au cours du week-end pour « prévenir le danger pour la vie humaine d’une nouvelle variante » ainsi que pour s’assurer qu’il n’y a pas d’infraction à la loi et à l’ordre « contre le toile de fond des violences qui ont eu lieu à Amravati, Malegaon et Nanded », a-t-il déclaré.

Liste complète des directives sur Mumbai au cours du week-end

• Les rassemblements et les marches de protestation impliquant des personnes et des véhicules ont été interdits au cours des deux jours suivants.

• L’article 144 du Code de procédure pénale (CrPC) a été imposé dans les limites de la commission de Mumbai.

• Les contrevenants seront punis en vertu de l’article 188 du Code pénal indien et d’autres dispositions légales.

Le Maharashtra a enregistré 695 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures. Vendredi, le rapport de l’Institut national de virologie a indiqué que sept nouveaux cas d’Omicron avaient été découverts dans l’État, trois à Mumbai et quatre à la Pimpri Chinchwad Municipal Corporation.

Sur les sept nouveaux patients, quatre ont été complètement vaccinés et un patient a reçu une dose unique tandis qu’un patient n’a pas été vacciné. Un autre patient a trois ans et demi et n’est pas éligible à la vaccination.

Plus tôt cette semaine, le ministre de la Santé Rajesh Tope a affirmé que le Maharashtra surveille actuellement de près la situation et qu’une décision sur l’émission de nouvelles restrictions COVID sera prise en sollicitant les conseils du Centre et l’avis du CM.

