Alarme pélicans : Zion Williamson restera absent

Il faudra 2-3 semaines à Zion pour participer pleinement aux entraînements, il faudra un certain temps avant qu’il joue pour de vrai. D’ici là, la Nouvelle-Orléans serait peut-être restée trop longtemps de retour dans la course pour les play off.

La franchise traverse une situation compliquée, en dehors des défaites, il y a une certaine incertitude sur la situation de Sion. Le joueur a déclaré qu’il serait de retour à cette date, ce que David Griffin a également déclaré: « Son emploi du temps devrait lui permettre de revenir sur le terrain à temps pour la saison régulière. » La « clarification » de Griffin qu’il ne voulait que Dire que Williamson reviendrait au cours de la saison régulière semble toujours ridicule.

La blessure précédente de Williamson a créé des tensions à l’époque, et il y a maintenant des raisons de croire qu’il pourrait vouloir quitter les Pélicans. Il y a de nombreuses questions. Est-ce que tuWilliamson est-il en forme ? Le calendrier initial s’est-il trompé ? Avez-vous eu un revers?

Si Zion reprend l’entraînement dans quelques semaines et revient aux matchs peu de temps après, tout le monde tournera la page. Mais après les précédentes mises à jour de Pelicans, il y a un élément de « Doit être vu pour être cru« avec cette chronologie.