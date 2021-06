Alarme Sixers : Embiid, ménisque déchiré

Les Sixers sont en difficulté et ils passent tous par la forme physique de Joel Embiid. Le pivot camerounais a une déchirure au ménisque du genou droit et sera évalué au jour le jour, tel que rapporté par les sources de l’équipe et les habituels, Adrian Wijnarowski et Shams Charania, ont rendu public. La lutte contre les blessures a été une constante dans la carrière du centre, qui lorsqu’à 100% affiche un niveau MVP (28,5 points et 10,6 rebonds cette saison), mais c’est la partie la plus importante d’un modèle préparé pour vous entourer et cela dépend totalement de votre silhouette.

Après s’être blessée lors du quatrième match de la série contre les Wizards, l’équipe se retrouve sans son pilier fondamental et doit obtenir l’égalité lors du cinquième match afin qu’une série qu’elle avait sur la piste ne se perde pas. Et il devra le faire avec ou sans Embiid, qui s’il retarde son retour il pourrait voir depuis le banc comme son équipe fait face à une longue série contre les Hawks (vraisemblablement et s’ils clôturent le match contre les Knicks) qui n’était pas prévu au début, avec le bon côté de la table grâce au meilleur bilan de l’Est, ce qui leur donne un avantage sur le terrain dans toutes les séries éliminatoires. Le plus important et si cela arrive, celui qui les affronte contre des Bucks ou des Nets dans une hypothétique finale de conférence, un tour qu’ils n’ont pas atteint depuis 2001, avec Iverson, Larry Brown, Mutombo et compagnie.

Depuis l’arrivée de Doc Rivers et Daryl Morey, les Sixers sont chargés d’entamer une nouvelle étape dans laquelle ils peuvent véritablement se qualifier pour le ring, et pour cela ils ont entouré Ben Simmons et Joel Embiid de tireurs (Danny Green, Seth Curry) et quelques vétérans du luxe (Dwight Howard, très bon cette saison). Pourtant, rien ne fonctionne sans le rouage principal de la construction, le pivot dominant 2.13 qui est une merveille physique dont le seul défaut est l’éternel combat contre les blessures, presque la seule pierre sur son chemin. À présent, les Sixers sont en alerte alors qu’ils tentent de clore le match contre les Wizards et ils attendent des Hawks qui peuvent compliquer les choses sans Embiid. Un joueur sans qui ils ne peuvent pas gagner le ring.