Alaska Airlines lance un bras d’investissement pour soutenir l’objectif de zéro émission nette de carbone d’ici 2040

Un avion à propulsion électrique de Beta Technologies, une startup soutenue par UP.Partners, un nouveau partenaire avec Alaska Star Ventures (Beta Technologies Photo)

Alaska Airlines a annoncé lundi le lancement d’Alaska Star Ventures pour investir dans de nouvelles technologies aéronautiques dans le cadre de l’objectif de la compagnie aérienne d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2040.

Pour son premier partenariat, la nouvelle filiale d’Alaska investira 15 millions de dollars avec la société de capital-risque UP.Partners. L’investissement de l’Alaska fait partie d’un nouveau fonds de capital-risque UP.Partners de 230 millions de dollars qui soutient les entreprises de technologie de transport et de mobilité en phase de démarrage, a également annoncé lundi.

Alaska Star Ventures explore des investissements futurs supplémentaires dans d’autres fonds axés sur le secteur et des entreprises individuelles, a déclaré Diana Birkett Rakow, vice-présidente des affaires publiques et de la durabilité de l’Alaska, dans une interview avec ..

« Notre filtre est de savoir comment amener notre opération à zéro net et quelles sont les technologies qui peuvent nous aider sur cette voie », a déclaré Rakow. Elle a ajouté: «Une partie de notre partenariat avec UP consiste à tirer parti de ce qu’ils voient dans leur flux d’affaires et de leur expertise, puis de regarder en quelque sorte comment ils font cela pendant que nous discutons également avec une variété d’autres entreprises technologiques.

Diana Birkett Rakow, vice-présidente des affaires publiques et du développement durable de l’Alaska (PRNewsfoto/Alaska Airlines)

En avril, l’Alaska, basée à Seattle, a fixé son objectif de zéro émission nette et a rejoint The Climate Pledge, une initiative dirigée par Amazon pour limiter les émissions qui comprend plus de 100 entreprises.

Le plan de l’Alaska comporte cinq segments : Renouveler sa flotte avec des avions plus efficaces comme le 737-9 MAX de Boeing ; accroître l’efficacité opérationnelle; l’utilisation de carburant d’aviation durable ; l’augmentation de l’utilisation de l’énergie électrique ou alternative ; et exploiter la technologie de compensation carbone.

« Nous voulons vraiment des fonds axés sur le secteur, soit des fonds dans l’énergie, l’aviation ou la mobilité, soit des sociétés individuelles distinctes qui peuvent nous aider dans l’un de ces cinq segments », a déclaré Rakow.

Les émissions nettes de carbone zéro sont un défi de taille pour l’industrie du transport aérien, a admis Rakow. « Le changement climatique est l’un de nos plus gros problèmes mondiaux, l’aviation est l’un des secteurs les plus difficiles à décarboniser », a-t-elle déclaré. Cependant, « le fait que la technologie développe actuellement activement des solutions à ce problème, je pense que c’est une confluence vraiment cool. »

Rakow pointe vers les programmes existants de l’Alaska, tels que son utilisation du logiciel « Flyways » de la startup Airspace Intelligence pour tracer efficacement les routes.

En avril, l’Alaska a signé un « protocole d’accord » pour accroître les investissements dans le carburant d’aviation durable avec SkyNRG Americas, qui développe des installations de production pour générer du carburant à partir de déchets municipaux et d’autres déchets. Les deux sociétés ont également un partenariat avec Microsoft, qui vise à compenser les vols des employés avec des crédits de carburant SkyNRG pour les voyages entre Seattle et la Californie.

En fin de compte, les options électriques pourraient potentiellement reprendre certaines routes, en particulier les sauts régionaux plus courts, a déclaré Rakow. Le portefeuille d’UP.Partners comprend Beta Technologies, soutenue par Amazon, qui développe un avion à propulsion électrique qui décolle et atterrit verticalement.

UP.Partners, basée à Santa Monica, en Californie, a été fondée en 2019 par Ben Marcus et Cyrus Sigari, qui ont précédemment cofondé le vendeur d’avions d’affaires jetAVIVA et Airmap, une plate-forme de gestion du trafic pour les drones et les voitures volantes. Parmi les autres sociétés soutenues par UP.Partners, citons la société de drones et d’autonomie de vol Skydio et UnitX, qui génère des systèmes d’inspection de logiciels pour la fabrication automatisée.

Les Nations Unies estiment que les émissions de dioxyde de carbone des avions tripleront d’ici 2050, ajoutant de l’urgence aux efforts de l’Alaska et aux programmes similaires de certaines autres compagnies aériennes.

United Airlines a pour objectif d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050 et a lancé en juin une nouvelle branche de capital-risque. JetBlue a également un objectif net zéro pour 2040 et une filiale, JetBlue Technology Ventures, qui investit dans « l’amélioration des voyages et de l’accueil ».