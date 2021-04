Alastair Campbell a fustigé pour avoir critiqué la boussole morale de Boris Johnson «L’ironie! | Politique | Nouvelles

L’ancien spin-doctor de Tony Blair, Alastair Campbell, a lancé une diatribe explosive contre le Premier ministre Boris Johnson sur LBC ce matin alors que d’énormes allégations émergent de l’ancien assistant Dominic Cummings. Cummings a fait une série d’allégations contre Boris après avoir tenté de blâmer Cummings pour avoir divulgué des textes à James Dyson. Mais dans un déshabillage féroce du Premier ministre et de la crédibilité du gouvernement, Campbell a qualifié Johnson de “sac de sleaze” sans “aucune boussole morale” et a appelé à un gouvernement travailliste pour nettoyer le “cloaque”. L’ancien bras droit de Blair a ensuite remis en question la véracité des affirmations selon lesquelles Boris aurait été contraint de payer lui-même les rénovations de l’appartement de Downing Street, un scandale qui a submergé Johnson pendant des mois et a exigé des preuves de ce qui se passe.

Campbell s’est concentré sur l’évolution de la relation entre Boris Johnson et Dominic Cummings.

Il a déclaré: “Ce que vous avez, c’est un gars qui, il y a quelques semaines … quand il a fait son petit voyage au château de Barnard, Johnson a utilisé combien de capital politique avec son petit texte pathétique copié-collé disant” c’est une famille mec, il a fait la bonne chose, passons à autre chose.

“Ce type (Cummings) dit maintenant que Johnson est un menteur et Johnson a essentiellement enfreint la loi.”

Campbell a ajouté: “C’est l’équivalent auquel vous devriez penser.”

Le présentateur Matt Frei lui a alors demandé quand la saga se terminerait-elle à laquelle Campbell a répondu: «J’espère que cela se terminera par un gouvernement travailliste qui se débarrassera de ces sacs de sleaze et que ce cloaque sera vidé!».

Et dans une marque accablante du premier ministre, il a déclaré: «C’est ce qui se passe lorsque vous élisez un premier ministre sans boussole morale.

“Qu’est-ce que Johnson fait aujourd’hui pour essayer de gérer cette situation entièrement de son fait, son jugement pour faire entrer Cummings, son jugement de laisser Carrie utiliser l’argent des donateurs du parti conservateur pour rénover l’appartement.”

Et dans une conclusion cinglante, Campbell a déclaré: “Et au fait, ils disent maintenant que Johnson a payé pour cela, eh bien, montrez-nous la preuve parce que je ne les crois pas!”

Le Premier ministre Boris Johnson a subi d’énormes pressions ces derniers jours après avoir accusé l’ancien assistant Dominic Cummings d’avoir divulgué des messages texte entre le Premier ministre et le propriétaire d’entreprise britannique James Dyson à partir de mars de l’année dernière.

Les textes concernaient un accord sur les ventilateurs que Boris Johnson tentait d’obtenir alors que le pays était englouti par une pénurie d’équipements respiratoires au plus fort de la pandémie.

Dans les textes, James Dyson a demandé une modification du système fiscal qui verrait les travailleurs rentrant au Royaume-Uni pénalisés par le système fiscal – Johnson a changé le système pour éviter que cela ne se produise.

Mais l’ancien assistant Dominic Cummings nie catégoriquement avoir quoi que ce soit à voir avec la fuite des messages dans un article de blog sur son site Web, mais a ensuite rejeté une allégation distincte selon laquelle Johnson voulait que les donateurs conservateurs «paient secrètement pour la rénovation» de son numéro. Appartement 10 Downing Street.