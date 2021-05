Alastair Campbell fait face à un énorme contrecoup pour avoir averti Boris incapable de gouverner clairement | Politique | Nouvelles

Alastair Campbell a attaqué le Premier ministre Boris Johnson ce matin, l’accusant de ne pas être «rationnel» et «clair» dans sa direction. L’ancien spin doctor de Tony Blair a vivement critiqué M. Johnson et la gestion par le gouvernement de la pandémie de coronavirus lors d’une interview avec Sky News. Mais ses commentaires ont déclenché une réaction féroce de la part de téléspectateurs en colère qui ont qualifié les commentaires de Campbell de « détritus ». Ils l’ont attaqué en train de faire la leçon au gouvernement sur “l’intégrité” après son implication dans la guerre de la Grande-Bretagne en Irak.

M. Campbell a déclaré: « Toute cette pandémie a été marquée, la gestion du gouvernement a été marquée par le caractère du Premier ministre.

«Par son incapacité à gouverner de manière rationnelle, claire et sensée.

« Apprécier les systèmes, travailler avec ces systèmes. »

Il a ajouté comment, selon le témoignage de Dominic Cummings, le Premier ministre “se réveille tous les matins, parcourt les journaux, pense” que devons-nous faire pour rester dans l’histoire aujourd’hui “.

M. Campbell a déclaré: “Ce n’est pas le gouvernement, ce n’est pas le leadership”.

Il a ajouté: “Si le pays élit quelqu’un comme Johnson comme Premier ministre, alors le pays va payer un prix très élevé pour cela – nous l’avons payé dans cette pandémie.”

Trevor Phillips a riposté aux commentaires de M. Campbell, soulignant à quel point les conservateurs ont entre dix et 18 points d’avance dans les sondages contre les travaillistes.

Bur, l’ancien spécialiste du spin-doctor a répondu: “Honnêtement, je ne me soucie pas des sondages – je me soucie du pays et de la direction que prend le pays avec ce premier ministre.”

Mais Twitter a éclaté de colère face aux commentaires de l’ancien spin doctor.

L’un d’eux a déclaré: “News interviewant Alastair Campbell! Il est sur le point de dire la vérité. Cher Dieu, comment diable cet homme a-t-il droit à un temps d’antenne après lui et Blair a entraîné le pays dans une guerre illégale qui a tué des milliers de personnes.”

Alors qu’un autre a déclaré: “” Ils sont censés dire la vérité ” re: gov. Comme vous et BLIAR n’avez JAMAIS fait pendant votre mandat trompeur.”

Et le troisième a sonné: “Des ordures totales de votre part Alastair sur Sky News, vous parlez d’honnêteté et d’intégrité !!! Vraiment, parliez-vous de vous et Blair.”