Alastair Campbell fait rage contre Edwina Currie sur le ‘menteur’ Boris ‘Vous travailliez pour Tony Blair’ | Politique | Nouvelles

Alastair Campbell et Edwina Currie se sont pris à la gorge lors d’un débat tendu sur LBC sur l’augmentation du coût de la vie. M. Campbell était furieux que le Premier ministre Boris Johnson soit parti en vacances alors que le Royaume-Uni est aux prises avec des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et des coûts énergétiques, Mme Currie déclarant que les salaires nationaux ont augmenté pour compenser. Mais l’ambiance a rapidement tourné au vinaigre après que M. Campbell a accusé le Premier ministre d’être un « menteur », ce à quoi Mme Currie a souligné qu’il travaillait pour Tony Blair.

S’exprimant sur LBC, M. Campbell était en colère contre la façon dont le gouvernement a géré les problèmes dans le pays et ne pouvait pas croire que Boris Johnson partait en vacances au milieu de la crise.

Il a déclaré à Mme Currie: « Il y a des gens dans ce pays qui luttent vraiment et vous beaucoup, votre réaction est de prétendre que le problème ne se produit pas. »

L’hôte Andrew Castle a ajouté: « Le coût de la vie est immense Edwina, et cela se produit sous un gouvernement conservateur pendant que le Premier ministre est en vacances – ce n’est pas très beau. »

Mme Currie a fait valoir que les salaires nationaux avaient augmenté, mais M. Campbell n’en avait rien eu car l’inflation avait également augmenté.

L’ancien ministre adjoint conservateur est ensuite passé à l’attaque et a déclaré que si les travaillistes étaient aux commandes, ils ouvriraient les portes à une immigration non contrôlée.

M. Campbell a rétorqué: « Il s’agit de la dernière excuse que vous inventez pour le fait que le Brexit ne fonctionne pas comme vous l’aviez dit. »

Mme Currie s’est exclamée sarcastiquement: « Oh, nous sommes accusés de pragmatisme? »

Alors que le va-et-vient se poursuivait entre les deux invités de la radio, l’animateur M. Castle pouvait être entendu en train de rire en arrière-plan.

Mme Currie a également été entendue exiger des réponses pour l’Irak lors de l’échange de colère.

M. Johnson se serait envolé pour Marbella avec sa femme Carrie et son fils Wilfred peu de temps après la conclusion de la conférence du parti conservateur.

Le secrétaire aux Affaires, Kwasi Kwarteng, a défendu la décision et a déclaré à Sky News: « Je crois qu’il est parti – je ne sais pas où il est parti, mais ce que je dirais, c’est que je suis en contact régulier avec lui.

« Il a également eu un an et demi au cours duquel il a presque perdu la vie à cause de COVID, sa mère est décédée très tristement il y a deux ou trois semaines et il a peut-être décidé de faire une courte pause.

« Je pense que c’est quelque chose de raisonnable.

« Je suis en contact régulier avec lui sur WhatsApp, je lui ai parlé il y a seulement quelques jours. Je ne sais pas quand il est censé avoir quitté le pays. »