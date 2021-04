Alastair Campbell suscite une réaction furieuse après avoir frappé Boris Johnson | Politique | Nouvelles

Le commentateur politique Alastair Campbell a pris pour cible Boris Johnson après que son parti ait été accusé d’être impliqué dans un certain nombre de scandales de lobbying et de “corruption” qui ont remis en question la direction du gouvernement. M. Campbell a qualifié le premier ministre d ‘«amoral» alors qu’il livrait une diatribe cinglante contre le parti conservateur, mais les téléspectateurs ont été moins qu’impressionnés par les commentaires et ont partagé leurs points de vue en ligne. L’ancien conseiller travailliste a poursuivi en affirmant que M. Johnson avait une relation “ténue” avec la vérité et s’ennuyait du “feuilleton” à Downing Street.

Apparaissant sur talkRADIO pour discuter des problèmes auxquels le No10 était confronté, M. Campbell était furieux contre le Premier ministre.

Il a dit: «Soit nous nous soucions de ces choses, soit nous ne le faisons pas, mais ça va avec Priti Patel qui a enfreint le code ministériel.

“Selon le gars dont le travail consistait à [monitor it] dire que ce n’est pas le jugement [I want] donc je ne l’ai pas.

“Les normes s’effondrent et je crains que ce ne soit ce qui se passe quand vous avez un Premier ministre, quelqu’un qui est franchement amoral – un gars qui n’a pas de moralité.”

L’animateur Ian Collins a plongé plus profondément et a demandé: “Y a-t-il déjà eu quelqu’un à Downing Street qui n’a pas été un personnage défectueux à certains égards?

«Je veux dire tout ce que vous dites ici maintenant Alastair ou tout ce que je pourrais dire, sa popularité demeure.

“Et vous devez également regarder ces sondages d’opinion et penser qu’ils sont toujours sur certaines mesures avec 14 points d’avance sur les travaillistes, je veux dire que c’est significatif.”

M. Campbell a répondu: “Y a-t-il déjà eu un être humain parfait en politique? Non, tout comme il n’y a jamais eu un être humain parfait.

«Nous avons tous des défauts, mais je dirais que lorsque je reviens en termes de journalisme jusqu’à Heath et Thatcher et maintenant jusqu’à Johnson.

“Nous n’avons certainement jamais eu de Premier ministre qui ment autant que Johnson, nous n’avons jamais eu de Premier ministre comme celui-ci.”

Les téléspectateurs ont été rendus furieux par les commentaires de M. Campbell, certains se sont empressés de s’attaquer à son histoire politique.

L’un d’eux a écrit: “C’est une merveille que sa langue ne soit pas tombée quand il s’agit d’être amoral. Campbell est l’ancien maître.”

Un autre a ajouté: “Il faut quelqu’un pour en connaître un, est-ce que M. Campbell parle d’expérience?”

Une personne a également commenté: “Campbell parle de la morale, oui c’est vrai.”

Un tweet disait: “Il n’a absolument aucune conscience de soi.”

Le Premier ministre Boris Johnson est devenu le centre d’une tempête de scandale alors que le chef conservateur fait face aux conséquences de conversations privées divulguées.

Le Premier ministre a été attaqué lorsque des textes avec l’entrepreneur Sir James Dyson ont été révélés.

L’ancien Premier ministre David Cameron a également été impliqué dans un scandale de lobbying au cours duquel il a approché plusieurs ministres – dont le chancelier Rishi Sunak – pour avoir accès à des prêts gouvernementaux pour Greensill Capital pour lequel il travaillait.

Alors que les règles de lobbying ont été suivies, beaucoup ont maintenant appelé à repenser les lignes directrices alors que le lien entre les entreprises privées et le gouvernement est sous le microscope.

M. Johnson a également eu des commentaires privés divulgués au Daily Mail, où il aurait déclaré qu’il préférerait voir des corps “s’entasser” par milliers plutôt que d’introduire un troisième verrouillage national.

L’ancien conseiller du gouvernement, Dominic Cummings, a également accusé le Premier ministre de vouloir créer un fonds fiduciaire pour les donateurs conservateurs afin de payer les rénovations de Downing Street.

Le ministre du Cabinet Michael Gove a tenu une session urgente à la Chambre des communes pour aborder certaines des questions en déclarant qu’il n’avait pas entendu M. Johnson faire les commentaires.

M. Gove a également déclaré que l’argent pour les rénovations provenait de la poche de M. Johnson et ne devrait pas faire l’objet d’une enquête.

La Commission électorale examine actuellement la source des fonds pour les rénovations de Downing Street, le projet de loi aurait coûté 200 000 £ – malgré une allocation annuelle de 30 000 £.

Tout don de plus de 7 500 £ doit être enregistré et examiné afin que l’argent ne soit pas donné en échange de faveurs.