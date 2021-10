Alastair Stewart de GB News dans un affrontement de pêche passionné avec un allié de Macron «Réponse à peine calme! | Politique | Nouvelles

L’animateur de GB News, Alastair Stewart, a fait rage contre le politicien français Bruno Bonnell sur la façon dont la France gère les relations de pêche post-Brexit. Cela survient après qu’un bateau britannique a été capturé et confisqué par les Français pour avoir pêché dans leurs eaux. M. Stewart a fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’une manière calme ou raisonnable de répondre aux problèmes de pêche en cours entre le Royaume-Uni et la France.

M. Bonnell a déclaré: « C’est en fait un vrai gâchis.

« Pour être juste, après 10 mois de négociations interminables où nous avons essayé d’être larges, justes et gentils, nous avons encore 50 pour cent des pêcheurs français avec des licences en attente.

« C’est pourquoi les tensions ont vraiment augmenté.

« Une façon de montrer que nous sommes sérieux dans le respect du traité sur le Brexit était de montrer que nous avons des moyens d’atténuer. »

L’animateur de GB News a interrompu pour condamner les Français pour leurs actions contre les pêcheurs britanniques.

Il a déclaré: « Arrêter un pêcheur et l’inculper et dire qu’il doit comparaître devant le tribunal en août et remorquer des bateaux de pêche dans le port et menacer de bloquer les camions?

« Ce n’est pas une réponse calme et réfléchie de la France. »

M. Bonnell a poursuivi: « Comme je l’ai dit, il s’agit de 10 mois de négociation.

« Est-ce la même chose en France, où M. Macron envoie déjà essentiellement des contrôles aux frontières, remorque des bateaux et arrête des gens ?

« C’est un peu de gesticulations avant les élections de mai, n’est-ce pas Bruno ?

M. Bonnell a répondu: « Je ne pense pas qu’il se positionne pour l’élection.

« Mai est très loin et c’est la première de nombreuses discussions commerciales à avoir lieu.

« Je dirais plutôt que c’est la posture avant les négociations pour montrer que nous sommes sérieux. »