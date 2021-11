Alastair Stewart fustige que les contribuables ne peuvent pas financer l’appétit illimité du NHS | Royaume-Uni | Nouvelles

Le présentateur de GB News a félicité le National Health Service (NHS) pour sa résilience à travers des années de crises, mais a averti que la pandémie de coronavirus avait porté un coup particulièrement dur. Les estimations suggèrent que les délais d’attente pour le traitement pourraient s’étendre pour des millions de Britanniques, à moins que les examens et les réformes ne soient pas livrés rapidement. Alastair Stewart a déclaré : « Depuis sa création, le NHS a fait face à des crises mais a survécu.

« Les gouvernements successifs ont manipulé la structure et le modèle de financement, mais il a survécu.

« Le brief reste constant – des soins du berceau à la tombe, gratuits au point de livraison et qui ont survécu.

« Mais Covid a évoqué quelque chose de différent. L’ampleur et la durée de la pandémie semblent avoir posé des problèmes insolubles et maintenant l’Institute of Fiscal Studies prévient qu’à moins que quelque chose ne se produise, les listes d’attente pourraient atteindre 13 millions.

« C’est un sur cinq de la population. »

Les listes d’attente se sont allongées pendant la pandémie, les efforts du personnel du NHS se concentrant sur le traitement des patients atteints de Covid, les opérations et les traitements majeurs étant retardés de plusieurs mois.

Le présentateur de GB News a poursuivi: « Il n’a guère manqué d’argent, mais les problèmes au sein du NHS persistent.

« Mon propre point de vue est que la prescription doit en effet être radicale – je ne pense pas que le modèle soit toujours adapté à son objectif et la nation, les contribuables, c’est-à-dire, ne peuvent pas se permettre l’appétit financier illimité du NHS.

« D’abord, et dès que possible, un examen de la racine et de la branche doit avoir lieu pour déterminer ce que le NHS peut et ne peut pas faire, devrait et ne devrait pas faire.

LIRE LA SUITE: La France a écorché l’exclusion de Patel de la réunion « Jeter des jouets hors du landau à grande échelle »

« Deuxièmement, les ministres doivent accélérer la fusion promise depuis longtemps mais jamais réalisée des services de santé et des services sociaux. Les deux sont en crise et ont tous deux besoin d’un traitement urgent.

« Troisièmement, le modèle financier doit être réexaminé. »

M. Stewart a ajouté: « Les garanties privées ont un plus grand rôle à jouer pour ceux qui peuvent se le permettre afin de libérer plus d’argent pour les contribuables et de capacités pour ceux qui n’ont pas ce choix.

« Tout cela nécessite de sortir des sentiers battus et cela nécessite une réflexion ouverte et honnête de la part des classes politiques. »

Les chiffres du NHS England publiés début novembre ont montré que plus de 300 000 attendent maintenant plus d’un an pour recevoir un traitement dans le cadre du NHS.

Le Dr Nick Scriven, ancien chef de la Society for Acute Medicine, a déclaré que les hôpitaux travaillaient « à peu près sur une base individuelle », car ils sont également confrontés à des pénuries de personnel.

Le rapport a montré que 12 491 personnes en Angleterre attendaient depuis plus de deux ans pour recevoir un traitement hospitalier de routine en septembre 2021, quatre fois plus que le nombre de patients en attente de traitement en avril.

Le Dr Scriven a déclaré : « Il s’agit d’un système qui lutte vraiment dans tous les aspects des soins de courte durée, bien que toutes les personnes concernées fassent de leur mieux, parfois au détriment de leur propre bien-être.

«C’est vraiment inquiétant de voir autant de cliniciens seniors en première ligne si fatigués et épuisés – je ne sais pas combien ils doivent donner avant que des erreurs ne soient commises ou qu’ils ne subissent des dommages importants.

« Les hôpitaux sont pleins et fonctionnent à peu près sur un et un hors des services, en renfort vers les services d’urgence et les unités médicales de courte durée (AMU).

« De nombreux membres du personnel ne se sentent pas soutenus par les récentes tentatives visant à réduire les attentes qui, bien que faites pour de bonnes raisons, ne permettent pas de reconnaître de manière évidente les problèmes actuels. »

Il a ajouté: « Le public ne doit pas être induit en erreur par des discussions sur des augmentations de trésorerie et des gadgets tels que des tentes de triage dans les parkings et pense que ce sont des solutions qui nous permettront de traverser l’hiver – le financement est inefficace sans personnel, tout comme les mesures à court terme pour réduire la pression .

« Nous avons besoin d’ouverture et d’honnêteté de la part de ceux qui sont au pouvoir, pour être francs avec le public sur la façon dont les services peuvent être limités et faire face au fait que des décisions vraiment difficiles devront être prises dans les semaines et les mois à venir. »