Alavés commence son chemin vers le salut contre un Celta en pleine croissance

04/04/2021 à 08:00 CEST

le Alaves commence ce dimanche son chemin vers le salut avant un celtique grandissant depuis qu’il a changé de banc. Les gens de Vitoria veulent traduire leur jeu en points après avoir perdu la possibilité d’égaliser le Athlète de Madrid au Wanda Metropolitano, dernier jour. Les Albiazules n’ont réalisé qu’un point lors des six derniers matchs et après la récente victoire de la Huesca ils occupent le dernier carré de la table, bien qu’ils restent à deux points du salut.

Alavés, pour le salut

Avec étui Lucas Perez donner un coup de pied après avoir été exclu du dernier appel qui s’est formé Abelardo Fernandez Pour rendre visite au chef, les babazorros conspirent pour changer leur tendance et obtenir un triomphe qui les chargerait de moral et leur donnerait de l’air dans leur combat pour éviter la relégation.

Abélard Je pourrais répéter le dessin dont le métropolite était très satisfait. Image de balise Fernando Pacheco il continuera dans le but et défendra sa zone avec l’aide Rubén Duarte, Víctor Laguardia, Florian Lejeune et Ximo Navarro, qui sera disponible après une gastrite.

Les doutes pourraient venir au centre du terrain. La bonne performance de Rodrigo Battaglia dans le dernier duel, il a pu garder l’Argentin avec Thomas Pina ou Manu Garcia. Vous pouvez également rejoindre Jota Peleteiro, qui a répondu à l’opportunité que l’entraîneur asturien lui a donné de jouer près de Joselu Mato.

Sur la bonne bande, il répétera Facundo Pellistri, qui a gagné la continuité sur ce flanc, tandis qu’à gauche les candidats sont Luis Rioja et Edgar Mendez.

Celta veut attacher la permanence au plus vite

Celta de Vigo se rend à Mendizorroza, où il n’a jamais gagné en première division, avec l’intention d’ajouter un triomphe qui lui permet de sceller virtuellement son séjour en Liga et de commencer à rêver d’une des places européennes. Les célestes ont été 38 mois sans enchaîner deux triomphes loin de Balaídos. La dernière fois qu’ils l’ont eu, c’était en janvier 2018 avant j’ai soulevé et Société réelle.

L’entraîneur du Celta, Eduardo Coudet, devra retoucher ses onze en raison de la blessure du défenseur central mexicain Nestor Araujo lors d’une séance d’entraînement avec son équipe nationale, ce qui donne au Ghanéen une nouvelle opportunité Joseph Aidoo, pour lequel le club a versé 8 millions d’euros il y a deux étés au Belge Genk.

Ce sera la seule retouche que fera le sélectionneur argentin, qui ne pourra pas non plus compter sur son compatriote Augusto Solari, l’un de ses joueurs comme un rafraîchissement en seconde période après avoir été blessé contre le Real Madrid. Un homme péruvien Renato Tapia, par conséquent, il restera comme le seul pivot défensif derrière la ligne de trois milieux de terrain qui formeront Brais Méndez, Denis Suárez et Nolito, avec Lames et Santi Mina sur le point.

Alignements probables

Alaves: Pacheco; Ximo, Lejeune, Laguardia, Duarte; Tomás Pina, Battaglia; Pellistri, Luis Rioja, Édgar Méndez; et Joselu.

Celtique: Iván Villar; Hugo Mallo, Aidoo, Murillo, Aarón Martín; Mur; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Iago Aspas et Santi Mina

Arbitre: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Comité valencien)

Stade: Mendizorroza.

Heure: 14 h 00