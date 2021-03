Alaves et Cadix se battent pour prendre de l’oxygène à Mendizorroza

13 mars 2021 à 08:00 CET



Le Deportivo Alavés et Cadix se rencontrent ce samedi à Mendizorroza dans une rencontre entre rivaux directs pour éviter la relégation et avec l’objectif commun d’obtenir trois points qui seraient de l’or pour prendre de l’oxygène dans cette bataille, à laquelle les babazorros arrivent plus demandés en étant avant-dernier avec 22 points, à deux des positions de permanence .

Le Cadix de Álvaro Cervera est quatorzième avec 28 points et six de la zone de relégation, qui sont précisément celles que l’équipe Alava retire, et revient quatorze ans et demi plus tard à Vitoria avec l’intention de rajouter pour la deuxième semaine consécutive dans un autre match contre un adversaire direct.

Les Alavés doivent arrêter leur chute libre et changez votre dynamique à Mendizorroza.

Les Albiazules cumulent quatre défaites consécutives bien que les sensations aient été très différentes dans chacun des matchs. Précisément, malgré la dernière défaite contre le Real Betis, les Vitorians ont planté les Verdiblancos et ont failli surprendre Benito Villamarín avec un match qui pourrait suffire contre les Cadix.

Des messages de tranquillité ont été envoyés du club au cours de la semaine, bien que l’équipe trouve deux points des positions qui lui donneront le calme souhaité pour préparer les prochains matchs.

Abelardo Fernández sera obligé de faire des changements dans son arrière-garde en raison de l’accumulation d’avertissements de Ximo Navarro, qui redonnera le droit à Martín Aguirregabiria, tandis que Rubén Duarte, Florian Lejeune et Víctor Laguardia ils répéteront sur la ligne la plus proche du but de Fernando Pacheco.

Il est probable que l’Asturien pariera à nouveau sur Rodrigo Battaglia et Manu García au centre du terrain et récupérer le duo formé par Joselu Mato et Lucas Pérez, alors que des doutes peuvent venir sur les ailes.

Luis Rioja pourrait répéter après le bon match contre le Betis, et Édgar Méndez pourrait déplacer Facundo Pellistri sur le banc, même si l’Uruguayen n’était pas mal non plus à Séville.

L’équilibre entre défense et attaque sera l’un des défis pour un Alavés qui a besoin de victoire avant de rendre visite au leader la semaine prochaine et pour cela, Abelardo a concentré toute l’équipe un jour avant une réunion aussi importante.

Pour les habitants de Cadix, après avoir remporté Eibar (1-0) et laissant les armuriers à six points de distance et en position de relégation, l’objectif est, à tout le moins, de ne pas perdre face à Alavés.

Dans l’ensemble jaune c’est bas L’attaquant hondurien Anthony ‘Choco’ Lozano, qui s’est blessé à la cheville contre Eibar et, bien qu’il n’ait pas été partant ces deux derniers jours, c’était un rafraîchissement important pour le haut de l’attaque jaune, même si Cervera a encore plus de problèmes sur le côté droit.

Iza Carcelén a également été blessé devant les Eibarres et, en plus, son absence ne peut être atténuée pour son remplaçant naturel, Carlos Akapo d’Elche, également blessé.

Cela laisse Cervera dans la diatribe de placer un centre ou un extrême dans cette position, les candidats étant le défenseur Rafael Giménez ‘Fali’ ou Salvador Sánchez ‘Salvi’. Si finalement le valencien joue en équipe, Juan Cala serait dans l’axe de l’arrière et le Sanluqueño dans sa position habituelle, plus avancé, tandis que si ce dernier est choisi, Iván Alejo pourrait prendre sa place.

– Alignements probables:

Alaves: Pacheco; Martín, Lejeune, Laguardia, Duarte; Édgar Méndez, Manu García Battaglia, Tomás Pina, Rioja; Lucas et Joselu

Cadix: Ledesma; Fali, Marcos Mauro, Cala, Espino; José Mari, Jonsson, Salvi, Álex Fernández; Neveu et Negredo.

Arbitre: Isidro Díaz de Mera Escuderos (Comité Castillan-La Mancha)

Stade: Mendizorroza.

Temps: 14.00 heures.