Alavés et Espanyol cherchent la première victoire du parcours

22/09/2021 à 15h41 CEST

Alavés et Espanyol cherchent la première victoire dans l’un des matchs les plus importants dans la partie inférieure du tableau. Aucune des deux équipes n’a réussi à gagner jusqu’à présent et seul le Getafe de Michel a un record : Madrid a six défaites au cours des six premières journées, quelque chose qui ne s’était pas produit auparavant au cours des deux dernières décennies.

Le bleu et le blanc, qui a sauvé un point contre le Real Betis sur la corne, additionner trois nuls et deux défaites et la victoire leur résiste comme l’une des trois équipes récemment promues en Liga. L’absence de but est l’un des plus gros fardeaux de l’équipe : Ils n’ont que trois matchs en cinq matchs et leur buteur, Raúl de Tomás, n’a vu le but qu’une seule fois..

Ceux de Javi Calleja, quant à eux, sont descendus en bas de tableau : ils ajoutent quatre défaites, 10 buts contre et un seul en faveur. Bien qu’il ait un match en attente contre Villarreal, ceux d’lava n’ont à aucun moment montré de bons sentiments et ont besoin d’une victoire pour booster le projet sportif de l’ancien entraîneur de l’équipe de Castellón.

Trois points vitaux pour les deux parties

Ce début de campagne a été difficile pour les deux équipes : ils n’ont remporté aucune victoire et se mesurent dans une confrontation directe où les urgences sont égales. Les précédents sourient à la perruche : ajouter trois matchs consécutifs sans perdre avec deux victoires et un match nul. La dernière défaite remonte à septembre 2018 dans le fief du Glorioso.

Les hommes de Vicente Moreno ont également été décisifs contre Alavés à domicile : ils n’ont plus perdu depuis mars 2002, lorsque l’équipe d’Alava s’était imposée 1-2 grâce à des buts d’Astudillo et d’Alonso en seconde période.. Depuis, ils ont cumulé cinq victoires et deux nuls en sept confrontations directes entre la Liga et la Copa Del Rey.