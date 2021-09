Alavés Gloriosas gagne 1-2 au Rayo Vallecano Femenino et prend les trois points

in

12/09/2021 à 14h03 CEST

Les Alaves a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-2 contre lui Éclair ce dimanche dans le Fondation Cité Sportive Éclair. Les Rayo Vallecano Femmes voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Atlético de Madrid Femmes par un score de 5-0. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Alavés Gloriosas il venait de battre 2-1 dans son fief à Vraies femelles Betis lors du dernier match joué. Après le résultat obtenu, l’équipe Vallecano est treizième à l’issue du match, tandis que le Alaves est quatrième.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe d’albiazul, qui a inauguré le lumineux grâce au succès devant le but de Chamorro à la minute 35, concluant la première mi-temps avec le résultat de 0-1.

Dans la seconde mi-temps, la chance est venue pour l’équipe de Vallecano, qui a mis les tables avec un peu de Bulatovi & cacute; à 82 minutes. Mais plus tard le Alavés Gloriosas a dépassé son équipe grâce à un but de Saint-Adrien juste avant le coup de sifflet final, plus précisément à 90, mettant ainsi fin au duel avec un score de 1-2 au tableau d’affichage.

Concernant les changements, les joueurs de la Éclair qui sont entrés dans le jeu étaient Isadora Freitas, Aedo, Tanaka, Paula Andujar et Carla remplacement Iris, Pauleta, Pilier, Alésages et Patricia Hidalgo, tandis que les changements dans le Alaves Ils étaient lever du soleil, Saint-Adrien, Naïma et Neigeux, qui est entré pour remplacer Armengol, Sara Carrillo, un regard et Chamorro.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs d’un carton jaune, deux pour les locaux et un pour les visiteurs. Du côté des habitants, la carte est allée à Iris et Paula et par les visiteurs de Myriam.

Avec ce résultat, le Éclair reste à zéro point et le Alaves obtient six points après avoir remporté le match.

Le prochain engagement du First Iberdrola pour le Rayo Vallecano Femmes est contre lui Madrid CFF, Pendant ce temps, il Alavés Gloriosas affrontera le Villarreal Femmes.

Fiche techniqueRayo Vallecano Femmes :Larqué, Iris (Isadora Freitas, min.63), Paula, Bulatovi & cacute ;, Pilar (Tanaka, min.69), Pauleta (Aedo, min.69), Sáez, Patricia Hidalgo (Carla, min.79), Bores (Paula Andújar, min. 79), Leles et StruckAlavés Gloriosas :Cris, Sonia García, Urru, Garazi Facila, Auñon, Soliveres, Miriam, Sara Carrillo (San Adrián, min.70), Ane Miren (Naima, min.88), Armengol (Alba, min.54) et Chamorro (Nevado, min.88)Stade:Fondation Rayo Vallecano Cité SportiveButs:Chamorro (0-1, min. 35), Bulatovi & cacute; (1-1, min. 82) et San Adrian (1-2, min. 90)