Alavés, Grenade et Osasuna remportent leurs matchs amicaux

06.08.2021 à 23:41 CEST

A une semaine du début de la Liga, les équipes disputent leurs derniers matchs amicaux en préparation de la compétition. Cet après-midi, Alavés, Grenade et Levante ont remporté leurs matchs amicaux respectifs contre Levante, Málaga et la Real Sociedad.

Les ‘babazorros’, avec un but de Joselu, revendiqué par Séville, dans la remise, ils ont réussi à vaincre un Levante qui n’a pas eu son meilleur après-midi. Avant, à Lejeune Ils avaient annulé un objectif pour Alavés.

De son côté, Grenade a battu Málaga à Los Cármenes, lors de la présentation devant les supporters « nasrides ». Au début, le nouvel héritage Luis Abram ouvert la boîte, mais Quintana ex aequo pour ceux de la Costa del Sol. Luis Milla remettre les Grenadiens en tête et Antoine Des portes, en seconde période, il a condamné la victoire locale.

Au nord de la péninsule, Osasuna a pris les devants face à une Royal Society en proie aux pertes en attaque. Le pourpoint de Budimir et le but de Jaume Grau ils ont rendu inutile la cible de Willian José pour les donostiarras, qui ont fléchi le genou devant une boîte ‘rouge’ plus abattue en cette pré-saison.