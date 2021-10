Alavés, le premier procès post Koeman par le feu

30/10/2021 à 12:00 CEST

Le FC Barcelone entame une nouvelle étape sans Ronald Koeman sur le banc. L’entraîneur de la filiale, Sergi Barjuan, a repris les rênes de l’équipe première par intérim jusqu’à l’arrivée du nouvel entraîneur : le club pourrait annoncer l’arrivée de Xavi Hernández dans les prochains jours.. Faute de temps pour assimiler le limogeage du sélectionneur néerlandais, le FC Barcelone joue à plus de trois points contre Alavés au Camp Nou.

Les azulgranas, qui Ils sont neuvièmes de la Liga avec 15 points sur 30 possibles et des mauvais sentiments sans fin dans le match, ils affrontent trois matches clés du calendrier avant la troisième pause de l’équipe nationale : reçoit Alavés et visite Balaídos en Liga et leur avenir est en jeu dans la Ligue des champions ils visitent le Dinamo Kiev le quatrième jour de la phase de groupes.

L’équipe catalane arrive avec les principales absences d’Ansu Fati, Frenkie De Jong, Pedri, Ronald Araujo, Sergi Roberto et Martin Braithwaite et avec de nombreuses urgences au classement. Les trois points sont présentés comme vitaux pour l’avenir à court terme du club : l’équipe a besoin une victoire qui le fait sortir de la neuvième position et le rapproche des positions européennes.

LaLiga et la Ligue des champions, les priorités avant la pause

Les hommes de Sergi Barjuan joueront une grande partie de la saison lors des trois prochains matchs : la situation en Liga et en Ligue des champions est critique et l’équipe doit y remédier au plus vite si elle ne veut pas gâcher toutes ses options au mois de novembre. Sans Ronald Koeman, le club entre dans une autre dimension et son illusion passe par l’arrivée de Xavi Hernández du Qatar pour inverser la dynamique.

Les Catalans ont devant eux un rival qui s’est particulièrement bien comporté ces derniers temps : ils ont quatre victoires et un nul lors des cinq derniers matchs en face à face. Barcelone n’a plus perdu contre Alavés depuis septembre 2016, date à laquelle Deyverson et Ibai Gómez ont annulé le but de Mathieu et pris les trois points lors de leur visite au Camp Nou.