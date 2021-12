Alavés limoge Javier Calleja

28/12/2021 à 08:54 CET

Le Deportivo Alavés a annoncé ce mardi que Javier Calleja n’est plus l’entraîneur de l’équipe première. Le club a communiqué que « l’équipe n’a pas pu trouver la régularité souhaitée et est actuellement en position 18e de Liga, dans la zone de relégation, et ayant ajouté un seul point lors des cinq derniers matchs en plus d’une prompte élimination de la Copa del Rey. »

Calleja a atteint le banc de Mendizorrotza en avril dernier où il a réussi à rester avec l’équipe, mais cette saison, la dynamique n’était pas la même. C’est pourquoi le conseil d’administration du club rappelle que « L’obligation du club est de tout mettre en œuvre pour garantir la réalisation de ses objectifs. Et ces dernières semaines, les résultats n’accompagnent pas, comme en témoigne le classement, cette volonté de prolonger la plus longue séquence du Deportivo Alavés en première division « .

José Luis Mendilibar est le candidat numéro un pour occuper la place laissée par Calleja, et l’annonce pourrait être officielle ce mardi.