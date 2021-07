Alavés remporte la première victoire de la pré-saison contre Amorebieta

17/07/2021 à 20h23 CEST

.

le Deportivo Alavés remporté la première victoire de la pré-saison contre le SD Amorebieta 5-2 dans un match marqué par des erreurs importantes qui ont conduit à plusieurs des buts, ainsi que des éclairs de qualité de certains joueurs qui ont fini par déséquilibrer un match qui pourrait affronter dès le départ pour le Vitoria lors d’un affrontement organisé à Ibaia, en la cité sportive de l’entité d’Alava.

Ivan Martin, Luis Rioja, Jean guidetti, Manu Garcia Oui Giorgi Gagua marqué pour les Albiazules, tandis que Koldo obieta et Iker Unzueta ils ont obtenu les deux buts de Amorebieta.

Iván Martín a dépassé les Vitorians dès la première minute de jeu, alors que les deux équipes ne s’étaient pas encore installées sur un terrain qui avait besoin d’humidité, en raison des températures élevées qu’elles recevaient de la Biscaye et de l’Alava.

C’était le deuxième match pour les deux équipes, arrivées avec beaucoup de travail à faire après la défaite de Vitoria contre le SD Logroñés (1-3), et 1-1 de Amorebieta contre Burgos.

Les Alavesistas ont commencé avec l’intention de prendre l’initiative et ont eu de la profondeur dans leurs jeux, sans toutefois les terminer.

Les de Iñigo Velez de Mendizábal Ils n’ont pas abandonné le match, ils les ont emmenés en deuxième division la saison dernière et ils ont poussé le ballon hors des locaux.

Le Glorious a cherché l’arrière de la défense rivale qui dépassait parfois et a réalisé son butin dans le 16 avec une belle passe de Lucas Perez autoriser Luis Rioja.

Le sévillan a même amélioré la fréquentation des Luc avec une vaseline pour battre une avance Mikel Saizar et signe un superbe but qui porte le score à 2-0.

Une erreur de Carlos Isaac terminé avec la meilleure chance jusqu’à présent pour Amorebieta, mais Benat Garro il a trouvé la sécurité de Antonio Sivera que le premier des Basques.

Cette option a donné des ailes aux « zornotzarras & rdquor; qui a lancé l’attaque et accroché plusieurs balles à la zone qu’ils n’ont pas trouvé de finisseur.

Au bord de la pause était Orozko celui qui a frappé un ballon dans un tir acrobatique, mais l’attaquant visiteur n’a pas réussi à envoyer le ballon dans le but.

Il y a eu des flashs des deux équipes qui n’ont pas baissé la garde avec les changements après la pause.

En effet, l’Amorebieta a coupé les distances dans les premières mesures de la seconde mi-temps, le travail de Koldo obieta (minute 48), qui a coupé les distances pour son équipe, bien que rapidement le Alaves il a rouvert un trou à travers le suédois Jean guidetti, l’un des rares à rester sur le terrain après être passé par les vestiaires, qui a profité du rejet du gardien adverse.

Les erreurs typiques de pré-saison sont réapparues, quelque chose de commun à cette époque et cette fois c’était Alberto Rodríguez “Tachi & rdquor; celui qui a perdu le ballon et a commis un penalty sur Koldo obieta qui a fait pression sur le babazorro central et a forcé un penalty qui a transformé Iker Unzueta.

La qualité de certains joueurs se reflétait dans le tableau de bord, comme lorsque Manu Garcia Il a réalisé une excellente manœuvre au centre du terrain pour laisser son marqueur et obtenir le quatrième but des Albiazules de l’extérieur de la surface et a inscrit la première victoire de la pré-saison à la 82e minute, qui a été scellée dans la dernière ligne droite avec un Le but de Giorgi Gagua.