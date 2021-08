Alaves vs Real Madrid 2021 en direct: heure, chaînes de télévision et comment regarder la Liga en ligne

Le Real Madrid visite Mendizorroza d’Alaves dans son premier match de la saison 2021-2022 et aussi le premier match officiel de Carlo Ancelotti depuis son retour au club cet été.

Cet été a été difficile pour les fans de Madrid après avoir vu partir des légendes du club comme Zinedine Zidane, Sergio Ramos et Raphael Varane, il appartient donc maintenant aux jeunes de faire un pas en avant et de diriger cette équipe. Des joueurs comme Militao, Valverde, Rodrygo ou Vinicius devront être constamment fiables si Los Blancos veulent concourir pour les trophées cette saison.

Ce soir, le Real Madrid sera privé de Dani Carvajal, Toni Kroos et Marcelo. Tous les trois devaient commencer et il sera intéressant de voir comment Ancelotti les remplacera. Miguel Gutierrez débutera au poste d’arrière gauche, mais la compétition pour les deux autres positions reste ouverte. Vazquez et Odriozola sont les deux candidats pour remplacer Carvajal, tandis qu’Ancelotti devra choisir entre Valverde et Isco pour remplacer la présence de Kroos sur le terrain.

Madrid n’a pas gagné beaucoup de confiance et d’élan lors de ses deux matchs de pré-saison, mais il est maintenant temps pour l’équipe de marquer les trois points et de lancer sa saison sur une bonne note.

COMMENT REGARDER, DIFFUSER LA LIGA

Date: 14/08/2021

Temps: 22h00 CEST, 16h00 HNE.

Lieu: Mendizorroza, Vitoria, Espagne.

Télévision disponible: Movistar La Liga, ESPN+

Diffusion disponible: ESPN+

Managing Madrid a des partenariats d’affiliation. Ceux-ci n’influencent pas le contenu éditorial, bien que Vox Media puisse gagner des commissions pour les produits achetés via des liens d’affiliation.