Alaya High est « That Girl Lay Lay » dans la nouvelle série comique de Nickelodeon ⋆ .

Alaya High alias Lay Lay joue dans “That Girl Lay Lay” de Nickelodeon.

*”Cette amitié est réelle”, a déclaré Haute Alaya à propos du casting de Nickelodeon pour la nouvelle série comique “Cette fille lay lay,” première le jeudi 23 septembre 2021 à 19h30 (HE/PT).

Alaya alias Lay Lay joue dans la comédie en tant que “Lay Lay”, l’avatar de Sadie, joué par Gabrielle Nevaeh Green (“Tout ça”), qui a pris vie. Lay Lay s’inscrit à l’école pour être proche de sa meilleure amie Sadie et les rires commencent alors que Lay Lay aide à sortir Sadie de sa timidité.

“Je suis vraiment excité d’avoir ma propre émission de télévision”, m’a dit Lay Lay lorsque je l’ai complimentée pour tous ses succès, qui incluent également un partenariat avec Nickelodeon pour distribuer la musique de Lay Lay (Empire) et ses produits dérivés.

Lay Lay est une rappeuse, qui ressemble à son père, le rappeur Acie High. À sa demande, ses parents lui ont donné la permission de publier son rap sur les plateformes de médias sociaux et elle s’est rapidement fait un nom.

Lay Lay de ‘That Girl Lay Lay’ sur Nickelodeon.

J’ai félicité ses parents de l’avoir publiée sur une plate-forme aussi publique que les médias sociaux, c’est ainsi qu’elle a été reconnue par Nickelodeon, puis a signé un « accord commercial » en juin 2020. J’ai dit que la plupart des parents n’auraient pas ou n’auraient pas prévenu. ne pas le faire, et elle a dit : « Ils l’ont fait. On m’a dit que les médias sociaux sont un groupe de personnes… où tout le monde aura quelque chose à dire. J’ai dit : “Je me fiche de ce qu’ils disent !”

Quand je lui ai demandé si elle rappait dans la série, elle m’a répondu : « Je fais du rap. Mais pas ce que j’écris… si c’était moi et mon père… ce serait un peu différent.

Âgé de treize ans et vivant actuellement à Atlanta, Lay Lay a déjà sorti des singles et des clips via Empire, dont “Age Ain’t Nuthin’ But a Number”, “Slumber Party”, “Not Your Boo” et “Stop Playin’ ” et ont joué avec des rappeurs de renom. Ses crédits d’acteur incluent également The Lego Movie 2.

Avec la série comique « That Girl Lay Lay », j’ai posé des questions sur sa musique maintenant et elle a dit : « Je vais toujours faire ma musique. Je le fais avec de grands artistes, j’en veux plus avec des femmes.

“That Girl Lay Lay” met également en vedette Peyton Perrine, III (Burden) dans le rôle du frère de Sadie; Tiffany Daniels (« Hôpital général ») dans le rôle de la mère de Sadie ; Thomas Hobson (“Sherman’s Showcase”) en tant que père de Sadie, et Caleb Brown (“Henry Danger”) en tant que camarade de classe Jeremy. Il est produit par Will Packer Media/Discovery/Universal Pictures (Ride Along, Think Like a Man). David A. Arnold, Will Packer et Carolyn Newman sont producteurs exécutifs. Nickelodeon est une société ViacomCBS.

“Ça va être génial!” Lay Lay a été ajouté. www.Nick.com

