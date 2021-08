Alba d’Alex Salmond promet une action en justice pour forcer le deuxième vote pour l’indépendance écossaise | Politique | Nouvelles

in

Dans une motion publiée dans le projet d’ordre du jour de leur conférence de septembre, les membres seront invités à convenir que “l’indépendance écossaise est une priorité écrasante et immédiate pour le peuple écossais”. Il a noté qu’il y a une « inquiétude croissante concernant l’échec du gouvernement écossais » à mettre en œuvre les mandats électoraux successifs du peuple écossais pour faire avancer un deuxième vote.

Dans une attaque directe contre le gouvernement écossais, la motion du parti ajoutait : « Alba exige que le parlement écossais ordonne au gouvernement d’entamer des négociations d’indépendance avec Westminster.

« Si le gouvernement britannique refuse de s’engager, ou même d’accepter un processus référendaire, alors nous proposons une campagne multipartite d’action parlementaire, de mobilisation populaire pacifique, de démarches judiciaires devant les tribunaux nationaux et internationaux et d’initiatives diplomatiques pour faire respecter la volonté souveraine des Écossais. gens.”

Mais une source du gouvernement britannique a discrédité la motion d’Alba, en particulier parce qu’ils n’ont “pas de représentants élus à Holyrood”.

La source a également précisé : « Le gouvernement britannique se concentre sur la lutte contre la pandémie de COVID-19.

“Il n’y a pas la majorité de soutien pour un deuxième référendum sur l’indépendance.”

Pamela Nash, directrice générale du groupe de campagne pro-syndical Scotland in Union, a déclaré: «Le parti Alba n’est pas pertinent, mais cela montre à quel point certains membres du mouvement nationaliste sont désespérés pour attiser la division.

« Imaginez-vous être si obsédé par la façon de séparer les gens pendant une période difficile de reprise économique ?

« L’écrasante majorité des Écossais n’ont aucun intérêt à écouter Alex Salmond et ses amis alors qu’ils discutent de la façon de provoquer le chaos, et veulent que leurs gouvernements se concentrent sur la reconstruction de notre NHS et le redémarrage de notre économie afin que nous ayons une reprise à l’échelle du Royaume-Uni. qui ne laisse aucune communauté de côté.

LIRE LA SUITE: SNP va de l’avant avec IndyRef2 alors que l’Écosse atteint la «sécurité» COVID

Alba tiendra sa conférence de deux jours à Greenock les 11 et 12 septembre, tandis que l’événement du SNP se tiendra le même week-end, mais en ligne.

Chris McEleny, secrétaire général par intérim d’Alba, a déclaré : « Notre projet de programme définit un programme radical et progressiste pour améliorer la vie des Écossais en ce moment et poursuivre le mandat d’indépendance de l’Écosse avec l’urgence qu’il requiert.

“Je suis convaincu que notre conférence inaugurale établira que nous avons le peuple, les politiques et le plan d’indépendance pour faire avancer l’Écosse.”

L’approche est légèrement différente de celle du SNP, Mme Sturgeon affirmant qu’elle souhaite organiser un référendum sur l’indépendance d’ici “fin 2023”.

Un projet d’ordre du jour de la conférence nationale annuelle du SNP montre que les membres du parti seront invités à approuver des propositions pour une nouvelle poussée d’indépendance, arguant que cela est “essentiel” pour une reprise réussie de la pandémie de Covid.

Une motion distincte stipule qu’une législation pour un nouveau référendum devrait être introduite à Holyrood “au plus tôt” après une “fin claire” de la crise de santé publique actuelle.

Les ministres écossais ont refusé de commenter la motion Alba.