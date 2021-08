Alba García et José Manuel Ruiz, leurs premiers jours à la Villa

Le début des Jeux Paralympiques n’est qu’une question d’heures. Les athlètes de l’équipe espagnole sont à Tokyo depuis vendredi pour s’acclimater au nouvel horaire, à la température… Balade dans la Villa. Quelque chose qui vit avec un enthousiasme particulier Alba García. L’athlète de 19 ans est l’une des plus jeunes membres de l’expédition et fait ses débuts aux Jeux. “J’hallucine avec tout. La salle à manger est gigantesque, comme une sorte d’entrepôt industriel et avec tellement de nourriture qu’elle en déborde (des rires). Les gens sont super sympas et nous accueillent en espagnol. Nous nous sommes entraînés à la Villa, sur asphalte et nous sommes sortis nous promener le matin. Là tu croises déjà des gens d’autres pays car seuls les espagnols sont par terre“, raconte la Madrilène, qui a l’amaurose congénitale de Leber et un grave déficit visuel depuis qu’elle est enfant et fait partie de l’équipe Liberty Promises.

A l’arrivée, il y avait un must. “j’ai déjà la photo avec les Agitos (symbole paralympique) et avec la mascotte ! Il fallait d’abord faire ça et puis tout le reste “, plaisante-t-il avec un bonheur contagieux. Une fois cette première mission accomplie, la seconde était de se mettre dans le mauvais temps. ” Je m’attendais à pire et j’étais très content. C’est nuageux et l’air coule, oui, mes cheveux sont gonflés (rires). Ça affecte, mais dans mon cas ce sont des tests courts» Expose Alba, qui esquisse quelques coups de pinceau sur la vie avec ses compagnons : « Nous sommes huit femmes et nous avons deux salles de bain. Allez comprendre! Nous n’avons pas encore eu beaucoup de drame, nous nous organisons bien. Avec eux, je me sens couvert. Il y a d’autres débutantes et nous sommes tous unis par cette grande illusion“.

Si Alba le vit du point de vue de ses premiers Jeux, José Manuel Ruiz (43 ans) le fait du point de vue de celui qui entame son septième. Quelque chose à la portée de très peu. Seul le pagayeur et nageur Xavi Torres peut raconter cette expédition. “La Villa est très similaire à celle des rendez-vous précédents. Sauf celui d’Athènes 2004, où il y avait des petites maisons, des duplex et les distances étaient plus grandes. La structure est toujours similaire : restaurant, espace de loisirs très restreint par la pandémie, polyclinique, salle de sport, commerces… Comme curiosité, il y a les lits en carton. On a déjà fait le test du coton sautant dessus et ils résistent», s’amuse l’homme de Grenade, qui arrive à Tokyo après avoir surmonté sa blessure au tendon d’Achille à la jambe droite en un temps record.

Il y a des choses plus marquantes au quotidien pour les terres japonaises. “Des bus électriques sans chauffeur ! Il rentre à l’intérieur en contrôlant l’accès et l’ouverture des portes, mais il ne conduit pas. Cela va aussi avec l’énergie solaire et le design est très cool, la nuit l’éclairage est magnifique. Il ne pouvait en être autrement dans un pays aussi technologique… La salle à manger a des paravents en méthacrylate et chacun est dans une sorte de cabine qui vous isole des autres », décrit José Manuel, qui ajoute : «COVID nous a privés de cette atmosphère des Jeux, ce murmure dans les villes et la vie dans la rue. Maintenant, nous allons de la Villa au siège pour nous entraîner et vous ne voyez presque personne. Ce sera triste qu’il n’y ait pas de public dans les tribunes car une atmosphère magique se crée, ce qui génère beaucoup d’adrénaline pour l’athlète”.

Ça oui. L’équipe de tennis de table s’est parfaitement adaptée à ce nouvel horaire. Aucun signe de décalage horaire. “Les quatre ou cinq jours avant de partir nous avons fait une acclimatation progressive en RCA de Madrid. On déménageait petit déjeuner, entraînement… Tout, une demi-heure avant. Donc, le jeudi où nous voyageons, nous prenons le petit déjeuner à 04h30. C’est la première fois que je le fais, mais nous avons plutôt bien réussi. Et comme pour la température… on remarque plus l’humidité“, conclut le pagayeur, né sans une partie de son bras droit en raison d’une agénésie congénitale.