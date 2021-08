Alba se défend des critiques après la sortie de Messi de Barcelone

Jordi Alba s’est prononcé contre certaines des critiques en ligne que l’arrière gauche a reçues. Une partie de la raison pour laquelle Lionel Messi a été contraint de quitter Barcelone est qu’Alba n’a pas subi de réduction de salaire plus tôt, ont déclaré les critiques.

Cependant, Alba était sûr de parler et de se défendre contre de telles absurdités. C’est bien quand cela sort d’une victoire de 4-2 en match d’ouverture.

« Quand le club me parle, je suis prêt. Je viens d’ici, je passe toute ma vie à Barcelone. Que mon engagement soit remis en cause me fait très mal.

L’arrière latéral a également clairement indiqué qu’il pensait que de nombreux mensonges avaient été imprimés à son sujet récemment.

« Mes avocats ont parlé au club. Pique’s a été conclu en premier simplement à cause du timing, mais la volonté de tous les capitaines a toujours été telle qu’elle devait être.

« Les mensonges m’agacent, ils me fatiguent. Je peux supporter beaucoup de choses, mais je souffre pour ma famille et les choses qu’ils ont à entendre.

“En plus d’être le meilleur de tous les temps, Leo [Messi] était celui qui m’a le mieux compris, alors imaginez les efforts que j’aurais fait pour qu’il reste.

“Ce n’est pas vrai [that Messi left because of a pay cut the captains rejected]… le Messi les choses étaient séparées des capitaines, entre le club et lui.