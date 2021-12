Albacate et Cadix, deux styles opposés et un même objectif

15/12/2021 à 21h00 CET

.

Albacete veut faire un saut qualitatif dans leurs performances pour tenter d’éliminer Cadix, dans le match qu’ils joueront à Carlos Belmonte ce jeudi et qui décidera laquelle des deux équipes, qui jouent avec des styles opposés, ira au troisième tour de la Copa del Rey.Rubén De la Barrera, entraîneur de l’équipe de La Mancha, a reconnu lors d’une conférence de presse qu’il était heureux d’apprendre que le cadre de Cadix serait mesuré puisque son style, à l’opposé de l’andalou, leur apportera « beaucoup d’avantages au niveau sportif« .

« Cela nécessitera un saut qualitatif important par rapport à ce que nous avons fait, mais ces types de défis vous poussent à grandir et sont les jeux dont l’équipe a besoin pour mûrir et grandir », a déclaré l’entraîneur d’Albacete.

De la Barrera a souligné que contre l’équipe dirigée par lvaro Cervera, ils devraient « éviter les pertes de balle dans les phases décisives car, si contre un rival habituel, c’est dangereux, contre un adversaire avec des gens de cette qualité, qui ont besoin d’une demi-chance pour score, ce serait décisif ».

Quant au tournoi KO et aux surprises que deux équipes de sa division ont réservé contre des clubs de première catégorie, L’entraîneur galicien a estimé que « ce format a cela, qu’à un jeu et dans votre domaine, il vous offre de nombreuses options ».

De même, il a estimé qu’après la « professionnalisation du football et la création de catégories comme la nôtre, il y a une différence évidente de qualité, mais le niveau et Il suffit de voir que deux équipes de première classe ont été éliminées et qu’Andorre a mené le Celta en prolongation », a-t-il lâché.

Interrogé sur la façon dont les pertes de Maestre et Dani González, blessés lors du dernier match de championnat, pourraient les affecter, il a reconnu qu' »ils conditionneront un joueur à répéter dimanche, même si nous espérons ne pas les remarquer de manière excessive », a-t-il admis. .

De la Barrera ne pourra pas compter pour le match de coupe avec le central Javi Jiménez ou l’attaquant Yaimil, absents depuis plusieurs semaines, ni avec les précités Maestre (milieu de terrain) et Dani González (attaquant), tous sur blessure.

Cadix arrive avec ses regards tournés vers la compétition de championnat, dans laquelle il se retrouve dans les places de relégation et où, en plus, il a devant lui la visite sur le terrain du leader, le Real Madrid.

Pour ce choc Álvaro Cervera, entraîneur de l’équipe de Cadix, aura un alignement composé des joueurs qui ont le moins de minutes dans la ligue d’avoir les manchettes habituelles fraîches et d’essayer de donner la sonnette dimanche lors du déplacement au Santiago Bernabéu.

Cadix ne veut pas s’écarter de son objectif de salut et, après avoir joué à Albacete, seront concentrés dans la périphérie de Madrid pour préparer le match de dimanche.

Contre l’équipe de La Mancha, David Gil de Madrid défendra à nouveau le but, donnant du repos à l’Argentin Jeremás Conan Ledesma, Isaac Carcelén est faible en défense, il est probable que l’Argentin Marcos Mauro et le Valencien Víctor Chust soient les centraux et que le Paraguayen Santiago Arzamendia est l’arrière gauche.

Au centre du terrain, les jeunes Iván Chapela, Martín Calderón et lvaro Bastida seront dans l’équipe de départ qui saute à Carlos Belmonte, comme l’ex-albaceteño Álvaro Jiménez. Alors que devant Álvaro Negredo, qui en Ligue a perdu le titre au profit du Hondurien Anthony Lozano, il semble qu’il occupera le stylet.

Les files d’attente probables

Albacete : Rosic, Johanneson, Boyomo, Djetei, Llinares, Arasa, Gálvez, Del Pozo, Nando, Jordi Sánchez et Jeisson.

Cadix : Gil ; Akapo, Marcos Mauro ou Haroyan, Chust, Arzamendia ; Martín Calderón, Bastida, Chapela, Jiménez; Iván Alejo et Negredo.

Arbitre: José María Sánchez Martínez (murcien)

Stade: Carlos Belmonte

Heure: 21h00.