Albacete accueille le CF Fuenlabrada à domicile lors de la dernière journée

29/05/2021 à 18h30 CEST

Dimanche prochain à 18h30 se jouera le match de la dernière journée de la deuxième division, dans lequel ils joueront Albacete et à Fuenlabrada dans le Carlos Belmonte.

le Albacete essaie d’améliorer sa position dans le championnat après avoir perdu son dernier match contre Las Palmas par un score de 3-2. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté neuf des 41 matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 29 buts en faveur et 51 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le CF Fuenlabrada a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Du vrai sportif lors de son dernier match, il vient donc à la rencontre afin de retirer les trois points à Albacete. Sur les 41 matchs qu’il a disputés cette saison en deuxième division, le CF Fuenlabrada il en a remporté 11 avec un chiffre de 43 buts pour et 45 contre.

Concernant les résultats à domicile, le Albacete ils ont réalisé un bilan de cinq victoires, neuf défaites et six nuls en 20 matchs joués à domicile, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient gagner plus facilement. A la maison, le CF Fuenlabrada ils ont perdu sept fois et ont fait match nul six fois en 20 matchs jusqu’à présent, donc le match pourrait être très serré entre les deux équipes.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de AlbaceteEn fait, les chiffres montrent une défaite et un match nul en faveur de l’équipe locale. À son tour, l’équipe visiteuse accumule deux matches de suite sans perdre à l’extérieur contre le Albacete. La dernière rencontre qu’ils ont disputée ensemble dans ce tournoi remonte à septembre 2020 et s’est terminée par un résultat 1-0 en faveur de la Fuenlabrada.

En analysant leur position dans le tableau de classement de la deuxième division, on constate que les visiteurs devancent leur rival avec un écart de 13 points. L’équipe de Francisco Noguerol il se classe vingt-deuxième avec 38 points sur son tableau de bord. Pour sa part, CF Fuenlabrada il compte 51 points et occupe la treizième place du classement.