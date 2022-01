Albany DA abandonne l’accusation d’agression sexuelle contre l’ancien gouverneur de New York Cuomo

Une accusation d’agression sexuelle contre l’ancien gouverneur démocrate de New York Andrew Cuomo a été abandonnée mardi par le procureur du comté d’Albany.

Cuomo a fait face à l’accusation de délit dans le cadre d’avoir prétendument caressé une assistante de gouverneur.

Le procureur du comté d’Albany, David Soares, a déclaré qu’il abandonnait l’affaire parce qu’il ne pouvait pas le prouver et qu’il demandait que la plainte pénale déposée par le shérif du comté en octobre dans le cadre de l’allégation soit rejetée, selon l’Associated Press.

La décision est intervenue trois jours avant que l’ex-gouverneur en disgrâce ne doive répondre de l’accusation de délit devant le tribunal.

« Alors que beaucoup ont une opinion concernant les allégations contre l’ancien gouverneur, le bureau du procureur du comté d’Albany est le seul à avoir le fardeau de prouver les éléments d’un crime au-delà de tout doute raisonnable », a déclaré Soares. « Bien que nous ayons trouvé le plaignant dans cette affaire coopératif et crédible, après examen de toutes les preuves disponibles, nous avons conclu que nous ne pouvons pas nous acquitter de notre fardeau au procès. »

« En tant que tel, nous avons informé le tribunal que nous refusons de poursuivre cette affaire et demandons que les accusations portées par le shérif du comté d’Albany soient rejetées. »

Cuomo a démissionné en novembre à la suite d’un rapport du procureur général de New York, Letitia James, concluant qu’il avait harcelé 11 femmes.

Cuomo s’est excusé en disant qu’il n’avait jamais pensé qu’il allait à l’encontre de son comportement.

L’annonce fait suite à une révélation lundi selon laquelle le bureau du procureur du district de Manhattan avait abandonné son enquête sur des allégations selon lesquelles Cuomo avait mal géré une note envoyée aux maisons de soins infirmiers au début de la pandémie, entraînant la mort de plusieurs milliers de personnes âgées.

En outre, le procureur du comté de Westchester a laissé l’ancien gouverneur décroché la semaine dernière pour des accusations selon lesquelles il aurait embrassé de manière inappropriée deux femmes, dont un soldat de l’État, alors qu’il était en fonction.

« U, comme la plupart des New-Yorkais, reste profondément troublé par des allégations comme celles en cause ici. Une telle conduite n’a pas sa place au gouvernement ou dans n’importe quel lieu de travail. Bien que les voies de poursuite pénale dans ces cas soient parfois limitées, j’encourage les victimes de harcèlement et d’abus au travail à continuer de se manifester et de mettre ces problèmes en lumière afin que ces discussions importantes puissent se poursuivre », a déclaré Soares.

La femme qui a déposé la plainte rejetée mardi s’est publiquement identifiée comme étant Brittany Commisso.

Dans une déclaration au New York Post, un avocat de Commisso a déclaré : « Dans ce cas, mon client n’avait aucun contrôle sur le dépôt ou la poursuite d’accusations criminelles. Elle n’avait aucune autorité ou voix dans ces décisions. La seule chose sur laquelle elle a un pouvoir est sa résolution de continuer à dire la vérité et à demander justice dans le cadre d’une action civile appropriée, ce qu’elle fera en temps voulu.