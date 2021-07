Albatros du Cachemire au cou de Delhi

Cette réunion a ouvert le bal pour la rencontre des esprits alors que le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que l’idée derrière la réunion est de supprimer « Dil ki aur Dili ki Doori » et est appréciée par le conglomérat. (Source de la photo : PTI)

Par le Col JP Singh,

Cela peut sembler un peu tiré par les cheveux, mais le fait est que le BJP veut désespérément diriger J&K pour des raisons pertinentes, pas difficiles à comprendre, et il n’est pas non plus difficile de comprendre que ses rêves ne se réaliseront peut-être pas bientôt. Depuis son arrivée au pouvoir à Delhi, les pressions géopolitiques et la sécurité nationale, dont l’imbroglio du Cachemire est un problème très important, sont au premier plan des préoccupations de ce gouvernement, contrairement aux précédents gouvernements du Centre. Par conséquent, il fait de son mieux pour avoir sa domination politique au Cachemire afin de réorienter sa carte et son teint. Et il a contourné le pouvoir politique temporairement en coalition avec le PDP, son adversaire idéologique tout à fait, mais est resté réprimé dans la formule de partage du pouvoir, incapable de poursuivre son programme « K ».

L’augmentation spectaculaire du BJP dans la région de Jammu et l’augmentation conséquente de J&K ont été considérées comme une menace existentielle par les partis régionaux du Cachemire. D’où un climat de méfiance s’installe entre Delhi et le Cachemire. Même le NC et le PDP, qui étaient des partenaires de la coalition avec le BJP à divers moments, ont perdu la foi et la confiance l’un de l’autre. En plus de cela, le BJP savait que l’article 370 discriminatoire et le séparatisme répandu étaient les pierres d’achoppement de son arrivée au pouvoir. Étant donné que son abrogation figurait dans son manifeste électoral, le 5 août 2019, sans consulter les dirigeants régionaux, l’a abrogée et rétrogradé l’État de manière intrépide, changeant ainsi la carte et le teint de la politique J&K.

La rétrogradation d’un État qui était le plus grand État princier avant l’indépendance et stratégiquement intimidant avec un statut aussi bon qu’un État indépendant du Cachemire était un coup de tonnerre. Il ne s’est pas bien passé globalement. Ce n’était pas aimé au Jammu ni au Cachemire. Le Ladakh était la seule exception. Par conséquent, les deux régions ont vu cela comme une poussée du BJP et politiquement intenable. Les dirigeants du Cachemire ont vigoureusement protesté et ont demandé à la Cour suprême de le rétablir. Jammu n’a pas réagi si fortement et l’a lentement accepté, mais pas le Cachemire. La méfiance perpétuelle et les menaces sérieuses émanant des dirigeants du Cachemire telles que « des flots de sang couleront » si le statut spécial est tempéré, etc. pourraient être la raison pour laquelle le BJP n’a pas discuté de l’abrogation du statut spécial de J&K avec ses anciens alliés ou quiconque au Jammu . Au lieu de cela, tous les dirigeants politiques ont été arrêtés et ont apparemment subi des indignités interminables pour une cause et une idéologie incessante qui s’enlisaient dans l’anachronisme. Des restrictions sévères ont été imposées au public également dans tout l’État. Dans de nombreux cas, les ordres des tribunaux de libérer certains d’entre eux ont été suspendus. D’où une forte méfiance qui s’est installée créant une situation d’impasse politique.

Par conséquent, une réunion entre la faction barrée était le seul moyen d’ouvrir l’impasse. Aussi pour promouvoir un processus politique dynamique, une telle réunion était la nécessité si nécessaire. Les médias faisant état de pressions américaines pour lancer un processus démocratique à J&K, rapportés dans le Times of India le 9 juin, auraient également pu conduire à une rencontre avec des poids lourds du Cachemire. Même la nécessité domestique est également tenable. L’invitation de Delhi à certains de ces dirigeants politiques le 24 juin 2021 et leur acceptation ont été une corde raide pour les deux parties. Comme cela s’est produit dans une atmosphère cordiale, cela est qualifié d’étape la plus importante pour briser la glace et gagner la situation.

Tous les yeux étaient rivés sur la réunion et son issue. L’avenir de J&K et de ceux qui seront face à face autour de la table était en jeu dès le départ. Soudain, une propagande dans laquelle J&K se lance pour une autre réorganisation telle que Jammu a State, plus grande que la région de Jammu et le Cachemire, un UT miniaturisé est devenue populaire et inquiétante. Évidemment rien de la sorte ne s’est produit, ni souhaitable. Jammu n’était pas représenté dans le conglomérat et a également pris des devises fortes.

Beaucoup d’eau a coulé à Jhelum depuis le 5 août 2019. Des développements tels que l’APL est entré au Ladakh mais dissuadé, le Pakistan systématiquement repoussé, QUAD renforcé, le militantisme considérablement réduit, les élections du DDC et du BDC se sont déroulées avec succès, les masses habilitées, pas de jet de pierre, illégalités et corruption scruté, pandémie contrôlée avec succès, personnes satisfaites de la livraison du vaccin, la délimitation a commencé et demande instamment un gouvernement populaire se délectant, le BJP se sentant optimiste ; une situation aussi favorable ne pouvait tout simplement pas être gaspillée. C’était le moment et les deux factions l’ont utilisé à bon escient.

Les révélations à la caméra après une réunion se contredisent généralement. Cela conduit à la spéculation. Mon intuition est que les invités ont été informés que le Cachemire n’est plus une question partisane. C’est une question nationale de la plus haute importance. Elle nécessite donc une attention collective. Un message clair indiquant que ce gouvernement et les dirigeants sont déterminés à le résoudre par tous les moyens, politiques, économiques, militaires et démocratiques est entré. (réorganisation unilatérale, détentions, élections BDC/DDC, fin du mouvement permanent de Darbar, etc. . Un autre message sous la spéculation est que quiconque parle du Pakistan, les portes de la frontière de Wagha sont ouvertes pour eux, parlent de Delhi, les portes de Lakhanpur sont grandes ouvertes et ceux qui veulent 370 de Chine, aucun passeport n’est nécessaire pour aller à Chushul ; pas dit avec autant de mots mais véhiculé d’une manière ou d’une autre.

La sécurité nationale sera toujours un facteur important dans la politique intérieure de l’Inde à cause de voisins hostiles. Le retrait américain d’Afghanistan met en danger la sécurité indienne. Après la prise de contrôle complète par les talibans, ses combattants armés seront sans emploi. Comme auparavant, ils se dirigeront en grand nombre vers le Cachemire en passant par le Gilgit-Baltistan et Muzaffrabad. C’est la plus grande préoccupation des experts en sécurité et du gouvernement actuel. Même le BJP est préoccupé par la sûreté et la sécurité de ses cadres. On se souviendra qu’au tout début du militantisme au J&K en 1989, le haut dirigeant du BJP, Tika Lal Taploo, a été tué de sang-froid à Srinagar en septembre 1989. La paix et la prospérité sont autant liées au processus politique qu’à la fortune de l’UT. résidents. C’est dans ce contexte que la paix et le processus politique sont vus dans J&K. La restauration de l’État et les élections dépendent également de la paix et de la stabilité dans la vallée. Ainsi, la présence du conseiller à la sécurité nationale à cette réunion donne du poids à l’argument. Par conséquent, la restauration de l’État n’est pas à ce jour la priorité du gouvernement.

Srinagar est l’épicentre de toute la vallée du Cachemire et habitée par des musulmans du Cachemire, tandis que Jammu est l’épicentre de la région de Jammu, mais sa composition de classe est un sac mélangé. Par conséquent, tout cri qui résonne à Srinagar résonne à Delhi et à travers le monde. Ainsi, la colère du Cachemire est traitée avec bienveillance et rapidement à chaque fois. Leurs blessures prétendument profondes sont soignées immédiatement. (Cette réunion peut être considérée dans ce contexte même si rien de tel n’est évident). D’où une délégation lourde du Cachemire et du Jammu comme d’habitude ignorée. Il y a un argument selon lequel cette réunion n’était pas Jammu vs Cachemire. Si c’était le cas, non pas que Jammu n’ait aucun problème, la présence même symbolique de Jammu n’était pas justifiée. Ironiquement, chaque fois que les problèmes de Jammu tels que l’identité et la discrimination sont abordés, une propagande défavorable commence. Il est qualifié de divisionnaire, communautaire et paroissial. Lot apparaît dans les médias pour démolir de telles vues. Cela arrive parce que le Cachemire est choyé alors que Jammu est sabordé. C’est un modèle établi et peut persister. Ça fait mal à Jammu. Par conséquent, Jammu se tourne vers ses dirigeants en dehors du BJP pour rendre Jammu pertinent dans la politique nationale. Mais après la rencontre, une chose est claire, l’albatros du Cachemire ne pend plus au cou de Delhi.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

