Alber Elbaz, créateur de Lanvin et Yves Saint Laurent, décède à 59 ans des suites d’un coronavirus

Le créateur de mode Alber Elbaz, devenu célèbre pour son travail avec Lanvin et Yves Saint Laurent, est décédé ce samedi à l’âge de 59 ans dans un hôpital parisien des suites du coronavirus, a annoncé Le Figaro. «J’ai perdu non seulement un collègue, mais un ami cher, […] Alber avait une réputation bien méritée comme l’une des personnalités les plus brillantes et les plus appréciées de l’industrie », a déclaré Johann Rupert, fondateur et président de Richemont, une entreprise suisse de produits de luxe.

Elbaz est né au Maroc. En 1996, il est nommé directeur de la société de mode Guy Laroche. Plus tard, il a travaillé pour Yves Saint Laurent. En 2001, il devient directeur de la création de la petite entreprise de l’époque Lanvin. Au cours des années de son travail à ce poste, elle a réussi à le transformer en une marque de vêtements pour femmes de premier plan et l’une des maisons de mode les plus prestigieuses au monde.