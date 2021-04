Alber Elbaz meurt à 59 ans – WWD

Alber Elbaz, le créateur surtout connu pour son spectaculaire rajeunissement de Lanvin de 2001 à 2015, est décédé samedi dans un hôpital parisien. Il avait 59 ans.

Son décès, dû au COVID-19, a été confirmé par la Compagnie Financière Richemont, son partenaire en coentreprise dans AZ Factory, sa dernière entreprise de mode.

Personnage bouillonnant prisé pour son art de la couture, Elbaz a pris une pause de cinq ans après avoir été évincé de Lanvin et vient de lancer AZ Factory, articulé autour de la mode, du divertissement et de la technologie axés sur les solutions.

Si son nom ne figurait pas sur l’étiquette, la start-up était imprégnée de la personnalité d’Elbaz, de son humour et de son flair inimitable pour les modes soignées.

«J’ai perdu non seulement un collègue, mais un ami bien-aimé», a déclaré le fondateur et président de Richemont, Johann Rupert, dans un communiqué, exprimant son choc et sa tristesse face au décès soudain d’Elbaz.

«Alber avait une réputation largement méritée comme l’une des personnalités les plus brillantes et les plus appréciées de l’industrie. J’ai toujours été séduit par son intelligence, sa sensibilité, sa générosité et sa créativité débridée », a déclaré Rupert. «C’était un homme d’une chaleur et d’un talent exceptionnels, et sa vision singulière, son sens de la beauté et son empathie laissent une impression indélébile.

«Ce fut un grand privilège de regarder Alber dans sa dernière tentative alors qu’il travaillait à réaliser son rêve d’une« mode intelligente qui se soucie ». Sa vision inclusive de la mode a permis aux femmes de se sentir belles et à l’aise en mélangeant l’artisanat traditionnel et la technologie – des projets très innovants qui cherchaient à redéfinir l’industrie », a-t-il ajouté.

Né au Maroc et élevé et éduqué en Israël, le créateur a déménagé à New York au milieu des années 1980. Après un passage dans une entreprise de mariage, il a atterri chez Geoffrey Beene, où il a travaillé comme assistant principal pendant sept ans.

Elbaz est entré sur le radar international lorsqu’il a été recruté par Ralph Toledano pour diriger Guy Laroche à Paris en 1996, un passage qui a gagné les éloges, l’attention des médias et l’offre d’emploi de toute une vie: succéder à la légende de la couture Yves Saint Laurent à la tête de Rive Prêt-à-porter Gauche.

Après trois saisons, Elbaz a été licencié à la suite de la prise de contrôle de YSL par Gucci Group, Tom Ford reprenant les rênes du design. Elbaz a ensuite fait une saison avec Krizia à Milan avant de rester en marge de l’entreprise pendant un an.

Il a finalement atterri chez Lanvin en 2001, et Elbaz a embrassé le confort d’une petite entreprise privée – et d’une marque qui était sous le radar.

Pas pour longtemps: ses créations élégantes et féminines et ses défilés palpitants, qui avaient un esprit carnavalesque, ont catapulté Lanvin pour devenir une grande maison de mode parisienne.

Son rajeunissement de la marque a été construit sur une philosophie de la femme d’abord et la robe de cocktail, qui s’est classée parmi les articles les plus importants des Aughts, en partie grâce à lui. «J’ai dit: ‘Tout est question de fermeture éclair’ ‘, a-t-il déclaré dans une interview en 2014.

«Il s’agissait simplement de donner de la facilité aux femmes», a-t-il déclaré à propos de ses robes à fermetures éclair industrielles et bords bruts, deux des signatures de design qu’il a établies pour Lanvin. Des baskets habillées à lacets en gros-grain, des ballerines et de gros bijoux fantaisie faisaient partie de ses autres créations à succès.

Au cours de son mandat, il a transformé une entreprise largement dépendante des vêtements pour hommes en une marque de créateurs de premier plan pour femmes, faisant partie de l’avant-garde parisienne qui a lancé une tendance durable de l’élégance française influencée par la couture – et a donné un nouveau buzz à la capitale française.

Meryl Streep a accepté son Oscar de la meilleure actrice en 2012 pour “The Iron Lady” vêtue d’une robe drapée et dorée par Elbaz. Parmi les autres fans de célébrités figuraient Demi Moore, Nicole Kidman, Catherine Deneuve, Kate Moss, Uma Thurman, Julianne Moore et Gwyneth Paltrow.

Passionné de mode, Elbaz revient souvent sur le mot «désir», ce qu’il ressent instinctivement lors de sa première visite des archives du couturier fondateur, dont les robes des années 30 sont des merveilles d’une délicate féminité.

“J’ai dit:” Vous savez que nous allons faire des collections pour les femmes, nous allons en fait mettre l’accent sur le désir, le désir de la mode, le désir du design “, a-t-il déclaré dans une interview en 2012. «J’étais très intéressé par le design parce que je venais de la maison Geoffrey Beene, qui était tout au sujet du design, et puis nous l’avons poussé aussi à désirer, aux femmes, à la réalité, à être pertinent. Je pense que l’histoire de ma vie est pertinente. »

Alors qu’Elbaz parlait toujours d’une bonne façon et faisait partie des designers les plus cités du secteur, il faisait également confiance à son instinct.

«Je travaille principalement par intuition. Chaque fois que je réfléchis trop et que j’essaie de rationaliser chaque problème, cela ne fonctionne pas. Je pense que l’intuition est l’essence même de ce métier », a-t-il déclaré en 2014.

Il n’a pas non plus essayé les vêtements pour hommes, nommant un adjoint, Lucas Ossendrijver, lorsqu’il était chez Lanvin.

«Notre travail en tant que designers est d’écouter, de comprendre. Toute ma carrière, j’ai toujours travaillé avec des femmes et pour des femmes », a-t-il déclaré en 2019.

En effet, Elbaz pensait sans cesse aux femmes: leurs modes de vie, leurs besoins vestimentaires, leurs émotions. «Je ne suis pas ici pour jeter un coup d’œil», a-t-il expliqué dans une interview en 2007. «Vous devez suivre leurs besoins. C’est toute l’idée du design. »

Connu pour draper des tissus directement sur le corps et les utiliser à leur meilleur avantage, Elbaz a également fréquemment mis l’accent sur la main humaine dans la mode en laissant des fils errants, une riposte à la rafale de posts Instagram et de sites de commerce électronique qui avaient donné à la mode un high- tech, éclat impersonnel.

Après avoir été évincé de Lanvin en octobre 2015 et avant de s’associer à Richemont, Elbaz s’est occupé de conférences et de petits projets de design à différents prix, y compris une collaboration avec Tod’s sur les chaussures; une sneaker Converse; une ligne de maquillage en édition limitée avec Lancôme; une gamme de sacs de voyage et d’accessoires avec LeSportsac, et une fragrance avec le parfumeur français Frédéric Malle.

Il est revenu sur les projecteurs de la mode en janvier dernier lors de la semaine de la couture à Paris, bien qu’il répugne à appeler cela un retour. Au travers d’un mini film humoristique, il a dévoilé trois «projets», dont le premier – des robes moulantes baptisées My Body – est immédiatement mis en vente sur le site AZ Factory, Farfetch.com et Net-a-porter.com, propriété de Richemont. e-commerçant.

Les éléments clés du projet AZ Factory étaient des tissus «intelligents» de pointe, un nouveau modèle commercial reposant sur des projets plutôt que sur des collections, et avec la narration, la résolution de problèmes et le divertissement intégrés dans la conception, la distribution et les communications.

