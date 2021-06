Alberite et Vianés se partagent les points après leur nul 1-1

in

07/06/2021 à 09:44 CEST

le Albérite et le Vianes ils en ont attaché un dans le Marin Saenz lors de leur dernier match de la deuxième phase de la troisième division qui a eu lieu ce dimanche. le Albérite arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Agoncillo par un score de 1-0. Du côté des visiteurs, le Vianes il a été battu par 1-3 lors du dernier match contre lequel il a joué Atlético Fleuve Èbre. Après le résultat obtenu, l’équipe d’Alberic s’est classée en neuvième position, tandis que la Vianes, pour sa part, est deuxième à l’issue de la rencontre.

La rencontre a commencé de façon positive pour lui Vianes, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Ninil à la 27e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 0-1.

La seconde mi-temps a commencé face à face pour lui Albérite, qui a mis les tables avec un objectif de Chusmita à 55 minutes, mettant fin à la confrontation avec un résultat de 1-1 à la lumière.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Albérite ils sont entrés du banc Fernando, Saenz, Ivan Ochoa, Zorrilla Oui La lettre G remplacement Javi, Ruiz, De manière à, Hector Oui Zorzano, tandis que les changements par le Vianes Ils étaient Villarès, Garin, Joseba, Gonzalez et Garcia, qui est entré par Txori, varlvaro Ruiz, Ninil, Cadarso Oui Zuniga.

Dans le duel, il y a eu un carton jaune au total uniquement pour l’équipe de Vianés. Plus précisément, l’arbitre a montré un carton jaune à Image de balise Carlos Mendaza.

Avec ce résultat, le Albérite il obtient 20 points et le Vianes avec 41 points.

Fiche techniqueAlbérite :Hector (Zorrilla, min.70), Pérez, Cris Bellido, Chusmita, Javi (Fernando, min.46), Martinez, Zorzano (Lage, min.70), Garcia, Soto (Ivan Ochoa, min.57), Diaby et Ruiz (Saenz, min.50)Vianes :Marcos Garcia, Cadarso (Gonzalez, min.65), Borja Chasco, Gaizka, Pablo Vega, Álvaro Ruiz (Garín, min.55), Marcos, Txori (Villares, min.55), Zúñiga (Garcia, min.65), Ninil (Joseba, min.65) et Carlos MendazaStade:Marino Saenz AndolloButs:Ninil (0-1, min. 27) et Chusmita (1-1, min. 55)