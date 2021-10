Albert Baglione a tué Søren Arn-Oelschlegel dans un meurtre-suicide

Deux hommes en Virginie ont été tués avec la même arme dans un meurtre-suicide qui a choqué la communauté immobilière locale.

« J’ai tiré sur mon agent immobilier », 84 ans Albert Baglione a déclaré aux autorités avant de retourner son arme contre lui, selon la police.

Quelques instants plus tard, le tueur lui-même était mort ainsi que l’agent immobilier bien-aimé de Portsmouth, en Virginie. Søren Arn-Oelschlegel, 41.

Dans un communiqué de presse, le service de police de Portsmouth affirme que les agents ont répondu à un appel vers 18h00 le 8 octobre. Lorsque les agents sont arrivés, Baglione a avoué avoir tué l’agent immobilier – apparemment à la vue des forces de l’ordre et avec son pistolet à la main.

« Après sa déclaration, il a fermé sa porte et la police a entendu un coup de feu », poursuit le communiqué de presse du PPD. « La police a établi un périmètre sécurisé autour de la résidence. Le SWAT est alors entré dans le bâtiment pour découvrir qu’il s’était suicidé. La police a localisé Soren Arn-Oelschlegel, 41 ans, à l’intérieur de la résidence avec une blessure par balle mortelle.

Les décès sont survenus lors d’une inspection finale de la maison après que Baglione a signé un contrat pour acheter la propriété à l’aveugle – et n’a ensuite pas aimé ce qu’il avait accepté d’acheter, selon l’affilié local de NBC WAVY.

« Nous sommes tristes pour [Arn-Oelschlegel] et toute sa famille pour ce qui s’est passé », collègue agent immobilier Wendy Carbaugh a déclaré à la sortie. « Tout vient avec un risque. Vous travaillez avec des gens que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas leurs familles et leurs origines.

Elle a poursuivi en disant qu’elle suivait généralement les clients dans les maisons – plutôt que d’entrer d’abord à l’intérieur – juste au cas où.

Mais il n’est pas évident ou clair qu’une certaine prudence ait pu dissuader le tueur dans ce cas.

« Il avait l’air un peu mal », un homme nommé Shane, qui habite à côté de la maison en question et qui n’a demandé à être identifié que par son prénom, a raconté The Virginian-Pilot. « Il semblait juste hors de lui. »

Shane a poursuivi en disant au journal qu’il avait vu Baglione errer dans le cul-de-sac la veille de la fusillade. Le voisin a revu l’octogénaire quelques heures avant la mort des deux hommes.

Un autre voisin a fait écho à cette perspective.

« Il avait juste l’air d’avoir peut-être une dépression nerveuse ou quelque chose du genre », a déclaré un homme nommé Geai a déclaré à l’affilié local de CBS WTKR. « Il n’avait pas l’air bien du tout. Il a continué à monter et descendre la rue toute la journée.

« Notre famille Long & Foster est dévastée par la perte tragique de notre collègue et ami bien-aimé, Soren Arn-Oelschlegel », a déclaré mercredi le cabinet de l’agent immobilier dans un communiqué. « Soren a grandi dans l’industrie – son père, entrepreneur général et inspecteur en bâtiment pendant la majeure partie de sa vie, et sa mère, agent immobilier – et cette expérience de toute une vie a inculqué à Soren une passion pour l’immobilier et pour aider les gens.

Selon le pilote, le fils de Baglione a expliqué que son père vivait auparavant en Alabama et a acheté la maison après l’avoir trouvée dans une annonce en ligne. Le tueur a payé en liquide et n’a jamais vu la propriété jusqu’à ce que l’affaire soit conclue. Cet achat a eu lieu le 4 octobre et Baglione a payé 160 000 $, rapporte le point de vente, citant des enregistrements en ligne.

« Il a dit que ça n’avait pas la même apparence que sur les photos », a ajouté Shane. « Il a dit à son fils qu’il n’était pas content et qu’il allait en parler à son agent. »

Et tandis que l’homme qui l’a tué n’était pas satisfait de la vente, l’agent immobilier était tout le contraire.

« Félicitations à mon acheteur hors de la ville », a écrit Arn-Oelschlegel sur sa page Facebook personnelle le lendemain de la vente de la maison. « Je suis tellement heureuse d’avoir pu lui trouver une maison qui correspond à ses besoins ! Voulez-vous aussi être un acheteur heureux ? Appelle-moi! »

[image via screengrab/WAVY]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]