Albert King tient sa promesse

C’est dix ans après son premier album que le brillant guitariste né à Indianola, Mississippi Albert Nelson sort son septième LP studio, I’ll Play The Blues For You. Si le nom n’est pas immédiatement familier, c’est parce que, lorsqu’il a débuté comme musicien professionnel, Nelson s’est rebaptisé Albert le roi, après un autre roi qui a grandi dans la même ville, BB Roi.

C’est en 1967 qu’Albert King a sorti ce que beaucoup considèrent comme son album phare, Born Under A Bad Sign, mais I’ll Play The Blues For You est un album tout aussi bon et qui devrait figurer dans la collection de tous les fans de blues.

Il a été enregistré à Memphis et publié par Stax Records, et présente les contributions musicales exceptionnelles de The Bar-Kays et The Movement en tant que section rythmique : ce dernier groupe étant Isaac Hayes‘ des joueurs de sauvegarde réguliers sur sa chaîne d’enregistrements exceptionnels pour Stax. Il présente également les Memphis Horns.

Le disque I’ll Play The Blues For You s’ouvre avec sa chanson titre, qui a également été publiée en single par Stax. Cela vous permet de savoir immédiatement ce qui est si attrayant chez Albert King. Bien sûr, sa guitare est merveilleusement évocatrice, mais son chant l’est aussi ; il avait l’une des plus belles voix parmi les hommes de blues à la guitare. Le même sentiment peut être appliqué au numéro soul-blues « Breaking Up Somebody’s Home » : c’est Stax to the Max, mais avec une bonne dose de blues.

Sur « Angel Of Mercy » – et tout au long de l’album – les superbes cuivres et la section rythmique créent la toile de fond musicale parfaite pour que King fasse son truc. L’album a atteint le bas du Billboard 200 le 8 octobre 1972 et est resté quelques mois, bien qu’il n’ait jamais dépassé le n ° 140. I’ll Play The Blues For You a eu la malchance de sortir juste au moment où Stax était en train de décliner en tant qu’entreprise, mais le label a continué à sortir des disques de classe – comme cela le prouve.

I’ll Play The Blues For You peut être acheté ici.