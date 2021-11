Albert Llovera a le feu vert pour le Dakar

23/11/2021

Act à 10h42 CET

Après de nombreuses négociations, Albert Llovera Il a déjà le « feu vert » pour disputer la prochaine édition du Rallye Dakar et il se rendra fin décembre à Djeddah (Arabie saoudite) pour passer le protocole, mais de plus en plus exigeant, du processus de vérification administrative et technique.

Le pilote andorran et propriétaire de l’équipe tchèque Fesh Fesh, Tomas Vratny, a déjà collaboré au cours des saisons 2016 et 2017, au Projet Bonver Dakar. Après une saison où ils n’ont pas coïncidé dans la même structure, ils se retrouvent dans un projet similaire mais avec une logistique complètement différente.

L’équipe tchèque sera composée de quatre camions : Le Ford Cargo 4×4 Evo 1 sera conduit par Tomas Vratny lui-même. Les Iveco Powerstar 4X4 sera l’unité dans laquelle Albert Llovera sera au volant. Les Tatra Jamel 1 Il aura un équipage 100% lituanien, avec un pilote charismatique dans le monde des raids, Vaidotas Zala, au volant du véhicule. Un quatrième véhicule, Tatra 815 « Puma & rdquor ;, piloté par un homme d’affaires slovaque Radovan Kazarla Il participera au test d’Arabie Saoudite, inscrit dans la catégorie classiques (Dakar Classic), destiné aux véhicules fabriqués avant 2009.

Marc Torres répète aux côtés d’Albert Llovera

Dans la prochaine édition du Dakar Pleuvra sera au volant d’un camion Iveco de l’équipe d’Ostrava (République Tchèque) et sera accompagné de Jorge Salvador en tant que copilote navigateur tout en Marc Torres Ce sera le copilote mécanique. L’ostéopathe sera présente en attendant le pilote andorran Jordi Saragosse, qui s’occupe de votre récupération après les étapes.

Quant à la mécanique, il faut noter comme caractéristique que le camion de la marque italienne est équipé d’un moteur IVECO Cursor de 13 litres, d’une puissance de 1000 ch et d’un couple de 5000 Nm. Des commandes manuelles d’accélération et de freinage Guidosimplex ont également été installées sur cet IVECO que Llovera conduira, ainsi qu’une transmission automatique à six vitesses Allison.

Le Dakar attirera à nouveau l’attention des fans

Du 1er au 14 janvier prochain, le Rallye Dakar attirera à nouveau l’attention du monde automobile. Le raid commencera la journée 1er janvier Avec la dispute de l’étape du prologue, l’arène sera déjà le protagoniste, dans la ville de Grêle. De cette même ville la sortie sera donnée au première étape tout le lendemain (Jour 2). Les jour 8, sera la capitale de l’Arabie Saoudite, Ryadh, qui accueillera le jour de repos. Le test se terminera dans Djeddah les jour 14, au bord de la mer rouge, après avoir terminé le tracé 8000 kilomètres.Dans le désert de l’Erg-Chebbi (Maroc), premier contact

Llovera a franchi avec succès la première étape, complétant le budget pour monter sur le podium de départ à Ha’il le 2 janvier. A partir de ce moment, le coureur du groupe Bárymont se concentrera à 100% sur sa préparation physique, une préparation qui a commencé il y a des mois avec son coach de confiance. Miguel A. Rodellar, en plus de profiter de toutes les opportunités qui se présentent pour amorcer un processus d’adaptation rapide avec votre nouveau navigateur, Jorge Salvador.

Nous serons dans le Dakar 2022 avec ce « dispositif & rdquor; faire et dans ceux qui m’entourent » Dans le sport, comme dans la vie, il n’y a pas de limites quand on croit en soi & rdquor ;. pic.twitter.com/iNZqyfa0Tj – Albert Llovera (@albertllovera) 23 novembre 2021

Malgré la Problèmes bureaucratiques que l’équipe FESH FESH a dû surmonter, en entrant sur le territoire marocain, PleuvraAccompagnés de leurs coéquipiers, ils ont pu faire un test avant que la logistique ne commence un déplacement jusqu’au port de Marseille, où seront effectués les premiers contrôles administratifs et techniques avant d’embarquer les véhicules vers le port de Djedddah (Arabie saoudite). . Au terme de son séjour dans l’Erg-Chebbi, le pilote d’Iveco Powerstar n’a pas hésité à préciser que : «Les premières sensations sont excellentes en tout point. » Après un an d’absence, Pleuvra a hâte de retourner en Arabie saoudite : « C’est sans aucun doute un raid dans lequel, malgré sa dureté, je me trouve très à l’aise. Je suis optimiste et j’ai hâte de travailler avec l’équipe sur les réglages pour éviter les surprises en course. »