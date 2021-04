Albert Ortega et Celia Abad, champions des supergéantes espagnoles

12/04/2021 à 21:47 CEST

.

Le catalan Albert ortega et les aragonais Celia abad Ils ont été proclamés ce lundi en Sierra Nevada (Grenade) champions d’Espagne de supergéante en étant les plus rapides dans cette épreuve des Nationals of Speed, qui ont également exalté les Catalans. Joaquim Salarich Oui Arrieta Rodriguez en tant que vainqueurs de la moissonneuse-batteuse alpine.

Les meilleurs skieurs du pays ont concouru ce lundi dans le massif andalou lors de ces championnats espagnols de vitesse, organisés par la Fédération royale espagnole des sports d’hiver, la Fédération andalouse des sports d’hiver (FADI) et Cetursa Sierra Nevada.

Dans la supergéante, les prévisions ont été remplies et Albert Ortega a remporté le titre national, accompagné sur le podium par le Navarrais Adur Etxezarreta, deuxième, et par le Basque Juan del Campo, troisième.

Dans la catégorie féminine, le plus rapide était Celia abad, tandis que l’Aragonais était escorté sur le podium par les Catalans Ana Esteve, deuxième et Nuria Pau, qui a terminé troisième.

Dans la discipline alpine combinée, qui consiste en la somme des temps d’une étape supergéante et d’une autre de slalom, Albert Ortega a failli répéter le triomphe, mais, après avoir été le plus rapide dans sa modalité préférée, il a subi une chute lors du test suivant -eslalon-.

Le titre de champion d’Espagne du combiné alpin a été décerné à un autre catalan, Joaquim Salarich, devant le basque Juan del Campo, qui occupait la deuxième place, et de Madrid Gonzalo Viou, la troisième.

Le champion espagnol de ce test était aussi le Catalan Arrieta Rodriguez, qui était le meilleur des deux essais, tandis que l’Aragonais Inés Sanmartín était deuxième et le Catalan troisième Silvia Mila.

Tous les participants ont convenu de souligner les excellentes conditions de neige et de pentes de la Sierra Nevada malgré la mi-avril, ont-ils indiqué dans un communiqué de presse de la Fédération royale espagnole des sports d’hiver.