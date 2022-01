Albert Park envisage son avenir en Formule 1 à long terme avec des changements de piste

Le patron du Grand Prix d’Australie, Andrew Westacott, a déclaré que les améliorations apportées à Albert Park visent à maintenir Melbourne dans le calendrier.

Pas nécessairement seulement pour relever le défi de Sydney pour la course, mais aussi d’autres pays et villes du monde entier désireux d’accueillir le roadshow de Formule 1.

Des informations ces derniers mois ont indiqué que Sydney souhaitait remporter le grand prix loin de Melbourne avec Dominic Perrottet, le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, ayant attisé les flammes.

Perrottet a déclaré : « Sérieusement, pourquoi la Formule 1 voudrait-elle rester à Melbourne alors que vous pouvez venir ici ? Nous pensons que nous aurons une chance de se battre pour amener cet événement ici. »

Mais Melbourne, qui n’a pas pu organiser de grand prix au cours des deux dernières années à cause de la pandémie, a un contrat jusqu’en 2025 – et a définitivement une vision à plus long terme que cela.

Les chefs d’Albert Park ont ​​initié des améliorations de la piste à hauteur de 20 millions de dollars (un peu plus de 10 millions de livres sterling) avant le GP d’Australie 2022 en avril qui, selon Westacott, ne sont pas simplement dans le but d’accueillir quatre autres courses jusqu’à la fin de le contrat en cours.

« Quand vous faites les modifications de piste que nous avons effectuées, ce qui représente environ 20 millions de dollars, vous ne les faites pas uniquement pour les trois ou quatre ans que nous avons du contrat actuel – et je dis trois parce que cela va en fait jusqu’en 2025, donc c’est en fait cette année plus trois autres », a déclaré Westacott à Speedcafe.com.

« Nous avons toujours un œil sur l’avenir, et dans le monde de la Formule 1 et du MotoGP, vous devez vraiment regarder vers cet avenir, et il n’y a rien d’autre que l’optimisme et le dialogue continu que nous avons toujours avec les gens.

« Les gens me demandent ‘quand commencez-vous les négociations de contrat ?’ J’ai toujours pensé avec la Formule 1 et Dorna au MotoGP que vous entamiez les négociations contractuelles à la minute où vous écrivez le précédent parce que vous devez développer en permanence vos installations, la piste et aussi évidemment les divertissements et le programme Vous mettez sur.

« Quand vous regardez ce que Zandvoort a fait, le Mexique et ce que Miami fera probablement, nous devons nous assurer que nous sommes en tête du peloton. »

Davantage de dépassements était un facteur prioritaire à l’ordre du jour des changements de piste, a confirmé Westacott.

« Le but est de rendre la course plus excitante », a-t-il déclaré.

« La piste n’avait jamais été refaite au cours des 25 années écoulées depuis sa pose en 1995 avant la première course en 1996.

« Donc, ce que nous avons fait, c’est apporter des changements subtils au carrossage, au mélange d’asphalte, élargir certains virages, supprimer une chicane et également élargir la voie des stands.

« La combinaison de certaines des pièces est conçue pour introduire plus de stratégie de pneus, espérons-le obtenir plus de degré de pneu avec le mélange d’asphalte plus agressif et permettre plus de dépassements. »