Albert Park va faire peau neuve pour le rendre plus rapide et plus racé

Dans un effort pour promouvoir des courses plus rapides et plus compétitives, les organisateurs du Grand Prix d’Australie saisissent l’opportunité de créer une nouvelle surface de piste pour également peaufiner la disposition à temps pour la course plus tard cette année.

Le mois dernier, nous avons signalé que les changements étaient en magasin, maintenant le travail a commencé sur place; ils ont annoncé sur leur site Web aujourd’hui:

Le Grand Prix d’Australie de Formule 1 connaîtra son plus grand changement depuis le déménagement de la course à Melbourne en 1996, offrant un tout nouveau spectacle sur piste pour les fans en 2021.

Sept des virages du circuit du Grand Prix d’Albert Park sont en cours de modification – dont deux entièrement supprimés – permettant plus d’occasions de dépassement et favorisant des courses plus rapides et plus compétitives.

Dans le cadre des modifications, le virage 6 sera élargi de 7,5 mètres, permettant le plus grand changement de vitesse sur le circuit de 70 km / h en 2021 – la vitesse minimale actuelle de 149 km / h devrait être de 219 km / h en 2021.

La chicane des virages 9 et 10 actuels sera également supprimée, créant ainsi la plus longue ligne droite du circuit et le potentiel d’une nouvelle zone DRS.

Au fur et à mesure que les pilotes utilisent cette nouvelle ligne de course, le virage 13 actuel élargi et reprofilé offrira plus de possibilités de dépassement. Les virages 1, 3 et le virage 15 actuel seront également élargis, tandis que le virage 1 et les virages 13 et 15 actuels verront leurs cambers ajustés pour fournir plusieurs lignes de conduite.

Hors piste, la mise à niveau offrira de nouveaux emplacements pour les suites corporatives, les tribunes et les fans d’admission générale, avec des vues spectaculaires sur le circuit.

Pour la première fois depuis sa construction en 1995, l’ensemble du circuit d’Albert Park sera également refait à neuf à la suite du Grand Prix d’Australie Rolex de Formule 1 2021 en novembre *. Ce resurfaçage est une exigence indispensable pour garantir que le circuit de 25 ans conserve ses conditions de sécurité.

De plus, le projet offre également une gamme d’avantages communautaires intéressants, alignés sur le plan directeur du parc Albert de Parks Victoria. Parmi ceux-ci, citons l’agrandissement des parcs au bord du lac (plus de 4 000 m²), des parkings parallèles supplémentaires dans la rue, des couloirs cyclables améliorés, un éclairage amélioré et de nouvelles boucles de critérium cyclables.

Plan du parc Albert 2021

Les changements de piste permettront plus de possibilités de dépassement à Melbourne.

Andrew Westacott, PDG de Australian Grand Prix Corporation, a déclaré: «Ces modifications du circuit signifient des courses plus rapides, avec de nombreuses nouvelles opportunités pour les pilotes de se battre – en novembre, le Grand Prix d’Australie de Formule 1 sera de retour et meilleur que jamais.

«Depuis les années 1950, Albert Park est synonyme de courses de Grand Prix, ces améliorations s’alignant parfaitement sur les changements de spécifications des voitures de Formule 1 en 2022. Bien que le projet rendra des courses plus excitantes, il améliore également les routes et les installations environnantes pour utilisation communautaire au-delà de l’événement pour les années à venir. »

Daniel Ricciardo, pilote de Formule 1, a déclaré: «Les dimanches et rendre les jours de course plus excitants pour tout le monde, c’est ce que nous voulons tous et je pense que ces changements vont dans le sens de ce que nous voulons. De meilleures courses, plus de batailles – les changements vont nous pousser vers cela.

«Avec ces voitures (2021), les changements devraient beaucoup aider, mais à partir de 2022, si l’année prochaine promet tout ce qu’elle fait pour pouvoir suivre la voiture qui précède et améliorer la course, alors arriver sur un circuit comme Albert Park avec ces changements devraient faire un spectacle assez étonnant.

«Je vois tous ces changements comme bénéfiques pour dimanche et nous pouvons nous amuser sur les freins. Cela rendra la course plus proche, j’en suis assez confiant.

Mark Skaife OAM, directeur de iEDM Motorsport et quintuple champion de Supercars, a déclaré: «iEDM a une longue et fière histoire dans la production d’événements de sport automobile de classe mondiale – nous sommes ravis de nous être associés à l’Australian Grand Prix Corporation pour proposer cette mise à niveau passionnante. sur l’un des circuits les plus emblématiques de la Formule 1. »

Résumé des modifications du circuit d’Albert Park 2021:

TOUR 1

Elargissement du virage de 2,5 mètres (à droite des pilotes) .TOUR 3 Elargissement du virage de 4 mètres (à droite des pilotes). Réglage du carrossage.

TOUR 6

Elargissement du virage de 7,5 mètres (à droite du conducteur).

TOURS EN COURS 9 ET 10

La chicane a été supprimée pour créer une ligne droite, créant la possibilité d’une quatrième zone DRS à Albert Park.

TOUR ACTUEL 13

Réalignement de la promenade Ross Gregory et légère extension de la promenade Lakeside pour créer un coin resserré (entre les virages 13 et 14). Elargissement du virage de 3 mètres (à droite du conducteur). Réglage du carrossage.

TOUR ACTUEL 15

Elargissement du virage de 3,5 mètres (à droite du conducteur). Réglage du carrossage.

LA VOIE DE DÉGAGEMENT

Elargi de 2 mètres (achevé fin 2020).